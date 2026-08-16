Comme le rapporte Deichstube, un contact existe déjà entre le club de Bundesliga et l’attaquant de 33 ans de West Ham United. Selon le média, les deux parties pourraient s’imaginer retravailler ensemble. Füllkrug est issu du centre de formation du club et a évolué en attaque pour le Werder jusqu’en 2013 puis de 2019 à 2023. Sa deuxième période à Brême a été la meilleure de sa carrière : Füllkrug est devenu meilleur buteur et international.

Il a ensuite rejoint le Borussia Dortmund pour 17,25 millions d’euros. Après une seule saison, il a poursuivi sa route vers West Ham United pour 27 millions d’euros, où il n’a toutefois jamais répondu aux attentes placées en lui, notamment en raison de problèmes physiques récurrents. Lors de la deuxième partie de saison passée, Füllkrug a évolué en prêt à l’AC Milan, mais n’a inscrit qu’un seul but en 20 apparitions. Un transfert définitif ne s’est pas concrétisé.

Füllkrug est certes encore sous contrat avec West Ham jusqu’en 2028, mais il doit absolument être cédé lors de cette période de transferts. Pour la saison à venir, Füllkrug n’a même pas reçu de numéro de maillot chez le relégué de Premier League.

Le transfert envisagé de Niclas Füllkrug à Venise a capoté

Ces derniers temps, Füllkrug a été annoncé chez le promu italien Venezia FC. Mais un transfert a échoué en raison des exigences de West Ham en matière d’indemnité de transfert. Les Hammers réclameraient actuellement environ cinq millions d’euros pour Füllkrug. Une telle somme ne serait pas non plus envisageable pour le Werder, mais elle pourrait encore baisser d’ici à la fin de la période de transferts.

Bien que le Werder dispose déjà de quatre avant-centres avec les deux recrues Cedric Itten (29 ans) et Kenny Quetant (20 ans), ainsi que Salim Musah (20 ans) et le candidat au départ Dawid Kownacki (29 ans), d’autres renforts offensifs devraient encore arriver. Un prêt d’un an d’Eren Dinkci (24 ans), joueur polyvalent du SC Fribourg, serait sur le point d’être bouclé. Füllkrug pourrait ensuite suivre.

Il pourrait, dans son ancien club, se relancer en vue d’un retour en équipe d’Allemagne sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp. La dernière apparition de Füllkrug à ce jour remonte au Final Four de la Ligue des nations en juin 2025.