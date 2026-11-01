Avec Ibrahima Konaté s'est imposé comme l'un des principaux atouts défensifs du Clasico, après avoir livré une performance exceptionnelle face au Barça, par laquelle il a confirmé la progression de son niveau et sa capacité à relever les défis les plus difficiles, devenant ainsi un pilier essentiel du dispositif défensif que José Mourinho cherche à consolider.

Selon le quotidien espagnol « AS », le défenseur français a réussi à dépasser les critiques virulentes dont il avait fait l'objet la saison dernière avec Liverpool, que ce soit en raison de la baisse de son niveau ou de l'absence de prolongation de son contrat, pour apparaître au Camp Nou sous un tout autre visage et livrer une prestation défensive empreinte de solidité et de concentration, qui a fait de lui une sorte de roc difficile à franchir.

Depuis le 13 juillet dernier, Mourinho exige de ses joueurs qu'ils affichent de la « faim » et l'envie de gagner, aussi bien lors des matchs que lors des entraînements au siège du club à Valdebebas.

Konaté faisait partie des joueurs qui ont rapidement assimilé le message de l'entraîneur, sans avoir besoin de l'entendre plus d'une fois.

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Avant la rencontre face à Leipzig, qui s'est soldée par une victoire de son équipe 4-1, le défenseur français avait évoqué Mourinho en ces termes : « Il n'a pas besoin de parler sans cesse, car il possède une aura que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas. »

Cette déclaration reflète l'ampleur de l'estime réciproque entre les deux hommes, d'autant plus que l'enthousiasme et la concentration de Konaté sur le terrain n'ont pas besoin d'être confirmés.

Les statistiques du défenseur français mettent en évidence l'ampleur de son influence sur le plan défensif, puisqu'il est en tête du classement des joueurs de l'équipe pour le nombre de tirs qu'ils ont réussi à intercepter, après avoir contré 12 tirs, devançant de quatre tirs son plus proche poursuivant, Rüdiger.

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Ce chiffre reflète la capacité de Konaté à intervenir dans les moments décisifs, même si cet aspect du travail défensif ne bénéficie pas toujours de l'attention qu'il mérite.

La force de Konaté ne se limite pas à l'interception des tirs, mais son influence s'étend aux duels physiques qu'il gère avec une grande fermeté, ne laissant pas à ses adversaires l'espace pour prendre facilement le dessus sur lui.

Cette solidité est l'une des principales qualités qui ont poussé Mourinho à donner son accord dès qu'il a été informé de la conclusion du transfert du défenseur français.

En revanche, ses interventions musclées lui ont valu quatre cartons jaunes jusqu'à présent, faisant de lui le premier joueur de la Maison Blanche menacé de suspension en Liga cette saison.

Pour autant, Konaté a abordé le Clasico sous la menace d'une suspension, mais il est sorti de la rencontre sans récolter le moindre carton, malgré la tension qui a accompagné le match, signe supplémentaire de la progression de ses performances et de sa capacité à maîtriser ses interventions.

Grâce au niveau qu'il affiche, Konaté s'est imposé comme une option incontournable dans l'axe de la défense, au point que le défenseur chevronné Rüdiger est désormais la première alternative à l'heure actuelle.

Dans le même temps, Huijsen cherche à développer l'aspect physique de son jeu défensif, après avoir fait de cet objectif l'une de ses priorités l'été dernier, et il trouve en son coéquipier français un modèle lui permettant de mesurer sa progression, ce qui explique peut-être ce virage vers la prudence qui caractérise désormais la nouvelle version du défenseur espagnol.

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Néanmoins, les débuts de Konaté avec l'équipe n'ont pas été exempts d'erreurs, puisque la fin du mois d'août dernier a été marquée par un accroc évident lors de sa première apparition en championnat au stade Santiago Bernabéu face à la Real Sociedad.

Sur l'une des actions, le défenseur français a réagi avec rigidité au dribble d'Oyarzabal et s'est écarté de son marquage sur une distance de deux mètres, ce qui a offert à Sučić l'occasion d'inscrire le but de l'égalisation 1-1.

Cette erreur a ravivé les souvenirs de l'image qu'avait donnée Konaté avec Liverpool la saison dernière, lorsqu'il avait fait l'objet de critiques en raison de ses prestations.

Mais son niveau a connu une amélioration notable depuis la longue période d'indisponibilité qu'il a passée en grande partie au centre d'entraînement de Valdebebas, à la suite d'un léger problème physique.

Après avoir paru loin de la condition requise lors de la rencontre face à la Real Sociedad, le niveau de Konaté a progressé graduellement jusqu'à atteindre son apogée lors du Clasico, au cours duquel il a livré l'une des plus marquantes actions défensives du Real Madrid cette saison, confirmant sa capacité à se transformer en un mur difficile à franchir.

Le test le plus marquant des qualités de Konaté est survenu lors de deux tentatives successives de Lamine Yamal du côté opposé, le défenseur français ayant réussi à neutraliser le danger de la star du Barça en recourant à deux méthodes différentes.

Lors de la première tentative, il s'est appuyé sur la puissance de son corps et de ses bras pour éloigner Yamal du ballon, sans perdre son équilibre ni le faire tomber, avant d'intervenir de nouveau lors de la seconde tentative, en se jetant rapidement au sol pour fermer l'angle de tir et empêcher le ballon de passer, dans une action qui a reflété la rapidité de sa réaction et sa justesse dans la prise de décision.

La nécessité de verrouiller la défense

Konaté a livré un match parfait lors du Clasico, et il a prouvé qu'il était capable de constituer la base sur laquelle Mourinho souhaite bâtir son dispositif défensif, le technicien portugais cherchant à retrouver la solidité défensive qui permet à l'équipe de terminer les matchs sans encaisser de but, ce que le Real Madrid n'a réalisé qu'à deux reprises au cours de la saison en cours, face à Malaga et Villarreal.

L'importance de cette question s'accroît au vu du fait que l'équipe n'a pas réussi à préserver sa cage inviolée, même dans certains matchs qu'elle a réglés avec une marge confortable, puisque lors de la victoire 4-1 face à Séville, le Real Madrid a encaissé un but qui a ramené le score à 3-1, et la même chose s'est reproduite lors du succès sur le même score face à Leipzig, après que l'équipe allemande a marqué son but alors que le score indiquait une avance de la Maison Blanche 3-1.

Et bien que l'encaissement de buts ne représente pas un gros problème lorsque l'équipe parvient à engranger les victoires, Mourinho n'ignore pas cette faille, car il sait que garder sa cage inviolée demeure un élément essentiel dans la construction d'une équipe forte et capable de rivaliser.

De là ressort l'importance pour Konaté de continuer à afficher son niveau récent, de manière à aider le Real Madrid à retrouver l'équilibre défensif et à atteindre la stabilité recherchée par Mourinho.