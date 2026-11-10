Des craintes familiales menacent un transfert attendu au Real Madrid

Le Real Madrid est tout proche de boucler le transfert du jeune joueur JJ Gabriel en provenance de Manchester United, mais les négociations n'ont pas été exemptes de certaines inquiétudes au sein du club madrilène, après que les dirigeants du club ont émis des réserves au sujet de l'entourage familial du joueur et de la manière dont sa carrière professionnelle est gérée.

Selon les révélations du journaliste Samuel Luckhurst, dans le journal britannique « The Sun », certains dirigeants du Real Madrid surveillent avec une relative inquiétude l'ampleur de l'influence de Joe Okeuروil, le père du joueur âgé de 16 ans, qu'ils décrivent comme une personnalité très exigeante en ce qui concerne les décisions liées à l'avenir de son fils.

Le journal britannique a précisé que le père de Gabriel s'est engagé dans des différends sur les réseaux sociaux relatifs au développement sportif de son fils, des agissements qui ne sont pas passés inaperçus auprès de certains dirigeants du Real Madrid, lesquels se sont également montrés surpris par les déclarations ambitieuses du jeune joueur.

Gabriel avait publiquement affirmé que son plus grand rêve était de remporter le Ballon d'Or, une déclaration qui a suscité, selon « The Sun », quelques réserves au sein du Real Madrid, en raison de l'ampleur de l'attention médiatique considérable qui entoure déjà un joueur qui n'a pas plus de 16 ans.

Manchester United a tenté de le conserver

Manchester United a déployé d'importants efforts pour convaincre Gabriel de poursuivre son parcours avec l'équipe au stade d'Old Trafford, le journal britannique ayant révélé que le club anglais avait proposé à la famille du joueur une loge privée dans son futur nouveau stade, en plus de lui attribuer le maillot numéro 77, dans le cadre d'un plan lié à sa promotion comme marque personnelle.

Manchester United avait également promis d'inscrire le joueur dans la liste de l'équipe pour affronter Brighton, mais Gabriel a informé le club de sa volonté de partir avant de disputer ce match.

Le transfert pourrait être finalisé contre une compensation financière ne dépassant pas 350 000 livres sterling perçue par Manchester United, un montant extrêmement faible pour un joueur considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Dans le même temps, le Real Madrid poursuit ses démarches pour finaliser le recrutement du joueur, malgré quelques procédures restant à accomplir avant la clôture de l'affaire, tandis que Manchester United étudie d'éventuelles actions en justice liées à son départ.