Des conséquences pour Sandro Wagner ? Un bouleversement à Hanovre 96 semble acté

Selon la Neue Presse et la Hannoversche Allgemeine Zeitung, le départ de Jonas Boldt, directeur général chargé du sport, serait désormais acté.

Les actionnaires et les représentants de l’association auraient décidé de se séparer de Boldt, recruté en juillet seulement, après la chute à la 16e place de la 2. Bundesliga et l’élimination en Coupe face au 1. FC Kaiserslautern mercredi.

Avant même le match du deuxième tour contre les Diables rouges, des tensions internes agitaient le club de Basse-Saxe, selon Bild. Il était question de « sérieux doutes en interne » à l’égard de Boldt, mais aussi d’un poste déjà menacé pour l’entraîneur Sandro Wagner.

La peur de la relégation gagne désormais Hanovre 96

Wagner avait succédé à Christian Titz à Hanovre à la mi-septembre. Malgré la crise sportive, ce dernier restait apprécié, du moins des supporters. Depuis, Wagner n’a remporté aucun de ses quatre matches. Avec cet ancien entraîneur adjoint de l’équipe d’Allemagne, âgé de 38 ans, Hanovre n’a pris qu’un point, contre le FC St. Pauli (1-1). Les autres rencontres se sont soldées par des défaites, parfois lourdes, sans marquer le moindre but. La plus douloureuse est survenue dimanche dernier lors du derby contre l’Eintracht Brunswick (0-2).

Prochains matchs H96 Bundesliga 2 07:30 DOD

L’absence d’effet lié au changement d’entraîneur, mais aussi le licenciement de Titz, avaient très tôt fait perdre à Boldt tout crédit auprès des supporters du 96. La direction sportive du club de deuxième division semble désormais se détourner elle aussi de lui. Les recrues qu’il a fait venir, Marcel Hartel, Emir Sahiti et le gardien Pascal Loretz, n’ont jusqu’ici pas du tout convaincu. En outre, de courtes vacances prises par Boldt juste avant le derby auraient été très mal accueillies par le conseil de surveillance.

Dans le même temps, à Hanovre, on craint désormais de connaître le sort humiliant du Fortuna Düsseldorf la saison dernière et de passer le reste de la saison à jouer non pas le retour en Bundesliga, mais le maintien. Une déclaration du dirigeant historique du club, Martin Kind, à Bild dans la semaine résume cette inquiétude : « Nous ne devons pas être relégués. Sinon, j’aurai travaillé 30 ans pour rien. Je ne peux pas l’accepter. »

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Hanovre 96 : Sandro Wagner sera-t-il lui aussi licencié ?

Le licenciement de Boldt pourrait aussi avoir des conséquences délicates pour l’entraîneur Wagner. Le sort des deux hommes semble en tout cas étroitement lié. Car, malgré l’absence de résultats jusqu’ici, Boldt avait ostensiblement apporté son soutien à Wagner sur la NDR. « Tant que je serai là, absolument », avait répondu le dirigeant lorsqu’on lui avait demandé s’il comptait continuer à faire confiance à Wagner.

Mais avec le départ de Boldt qui semble se profiler, l’avenir de Sandro Wagner devrait désormais, lui aussi, être remis en question. Les deux hommes avaient affiché leur unité pendant la crise et, fait sensible, en avaient rejeté la responsabilité précisément sur le prédécesseur de Wagner, Titz, ainsi que sur la situation chaotique de la saison dernière.

« On sent tout simplement que cette légèreté manque. Que quelque chose s’est en partie brisé l’an dernier », a récemment déclaré Wagner après la défaite dans le derby à Brunswick. Boldt a tenu des propos similaires : « Le problème existe en principe depuis mars : le club a gagné très peu de matches et s’est parfois retrouvé sans direction. Je suis arrivé ici et j’ai découvert une équipe qui n’avait aucune confiance en elle. Nous travaillons là-dessus. Il faut s’y attaquer, le chemin est long. »

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Chaos à Hanovre 96 : que s’est-il passé ?

La saison dernière, Hanovre est longtemps resté dans la course à la montée sous les ordres de Titz, mais n’a remporté que trois de ses dix matches de championnat à partir de mars (une défaite, six matches nuls). Le club a dû laisser passer Elversberg, Schalke et Paderborn devant lui. La crise sportive s’est accompagnée d’un nouveau chaos à la tête du club. Après le départ du directeur sportif Marcus Mann pour le RB Salzbourg à la fin de l’année, Jörg Schmadtke avait repris les rênes à Hanovre, où il avait déjà exercé de 2009 à 2013, avant de jeter à nouveau l’éponge en mars, après seulement trois mois, à la surprise générale.

La Hannoversche Allgemeine Zeitung rapportait alors que Schmadtke, ainsi que plusieurs joueurs professionnels du 96, étaient déjà très critiques envers Titz, l’entraîneur de l’époque, et que Schmadtke avait prévu de l’écarter. Schmadtke aurait également eu une vive dispute avec Gregor Baum, actionnaire du 96, au sujet de l’augmentation du budget consacré au personnel qu’il réclamait.

Avec l’arrivée de Boldt à Hanovre, le dossier Titz a ensuite été rapidement réglé. Mais Sandro Wagner, l’« atout » de Boldt, risque désormais à nouveau d’échouer dans un poste ambitieux d’entraîneur principal hors de la Regionalliga Bayern et d’Unterhaching. Wagner avait quitté son poste d’adjoint du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann à l’été 2025 pour entamer sa première expérience d’entraîneur principal en Bundesliga.

Mais au FC Augsbourg, l’aventure du technicien de 38 ans s’était déjà arrêtée après seulement 14 matches officiels (0,93 point par match). Et avec le départ de Boldt qui semble imminent, il paraît désormais plus incertain que jamais que Wagner atteigne ce nombre de matches sur le banc de Hanovre 96.

Dimanche prochain, le club de Basse-Saxe disputera à domicile un nouveau match déterminant face au Dynamo Dresde, lui aussi en crise. Le Dynamo occupe la 15e place, à égalité de points et de différence de buts avec Hanovre (8). Contrairement au 96, il a toutefois retrouvé de la confiance dans la semaine en battant Schalke 04, club de Bundesliga, en Coupe d’Allemagne.