La Ligue espagnole a dénoncé des chants injurieux visant Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, dans trois stades, ainsi que des chants contre l'Espagne et sa sélection dans deux stades, au terme des deux premières journées de première et deuxième division.

Selon le journal espagnol Marca, la Liga a rendu publics les courriers de plaintes qu'elle adresse chaque semaine au comité de compétition de la Fédération espagnole de football et à la Commission nationale contre la violence, concernant les chants entendus lors des matches de football, qui incitent à la violence ou contiennent des insultes ou des contenus empreints d'intolérance.

Parmi les chants signalés figuraient des insultes visant Pedro Sánchez avec la formule : « Pedro Sánchez, fils de p… », entendue dans trois stades : le Metropolitano lors de la rencontre entre l'Atlético de Madrid et Villarreal, le Coliseum lors de la rencontre entre Getafe et le Racing, et Los Cármenes lors de la rencontre entre Grenade et le Real Majorque, les trois matches s'étant déroulés dans le cadre de la deuxième journée.

Les rapports faisaient également état des chants « l'Espagne de p…, la sélection de p… », que ce soit au Camp Nou lors de la rencontre entre le Barça et l'Athletic Bilbao lors de la première journée, ou à El Sadar lors de la rencontre entre Osasuna et Levante lors de la deuxième journée.

Au Metropolitano, ont également été signalés des chants « le Barça de p…, la Catalogne de p… ».

Le stade RCDE a été le théâtre de chants signalés lors des deux matches de l'équipe face à Elche et au Real Madrid, dans lesquels on pouvait entendre : « C'est un formidable pilote, un atterrissage divin, allez les talibans, envoyez des avions sur le Camp Nou ».

À El Sadar, d'autres chants ont été signalés, dans lesquels on pouvait entendre : « La Romareda, cette porcherie de p…, où se réunissent le Legaleo et la police. Quelle odeur de p…, quelle saleté, avec une bombe tout cela partirait en l'air, une explosion de Goma 2, et que l'Aragon aille au diable. Osasuna prend plaisir à regarder brûler ce Saragosse de p… ».

La Ligue espagnole a précisé que « ces chants font partie des comportements interdits, et donc passibles de sanctions, que ce soit dans le code disciplinaire sportif de la Fédération espagnole de football ou dans la législation relative à la lutte contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport ».



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