Le Barça se rend sur le terrain de Galatasaray, demain mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Barcelone a entamé son parcours dans la compétition par une victoire 5-1 face à Feyenoord, tandis que Galatasaray s'est incliné devant le Sporting Lisbonne sur le score de 1-3.

Selon le journal Sport, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, n'est pas très enclin à modifier les éléments qui apportent les résultats escomptés, mais il dispose également de l'option d'aligner Jordan en pointe de l'attaque, au vu de sa récente série de buts.

Titulariser Jordan, qui a inscrit un but face à Getafe, permettrait de lancer Karim Adeyemi, resté sur le banc en Liga et en pleine forme physique.

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Car dans l'ambiance de la Ligue des champions, marquée par les attaques à répétition et les transitions rapides entre défense et attaque, des joueurs dotés d'une grande vitesse, comme Jordan ou Adeyemi, peuvent faire la différence sur les contre-attaques, surtout lorsqu'ils trouvent des espaces.

Les choses paraissent plus claires concernant certains joueurs, comme Pau Cubarsi, Pedri et Fermin Lopez, absents du onze de départ face à Getafe, et qui retrouveront une place de titulaires.

Cancelo devrait également débuter la rencontre, après n'avoir pas disputé la moindre minute en championnat d'Espagne face à Getafe, match qu'Espart a joué dans son intégralité.

Le joueur portugais a affiché un très bon niveau durant la trêve internationale avec sa sélection, et les prévisions l'annoncent dans le onze de départ face à Galatasaray.

Parmi les changements possibles figure aussi le retour d'Eric Garcia au poste de latéral droit, après avoir formé une paire avec Gerard Martin dans l'axe de la défense lors de la confrontation face à Getafe.

Le retour de Cubarsi pourrait envoyer Kounde sur le banc. Toutefois, on ne peut écarter l'hypothèse que ce soit Gerard Martin le remplaçant, Flick conservant alors Eric Garcia dans l'axe de la défense.

Au milieu de terrain, Rodri constitue pour l'heure un élément essentiel de la structure de l'équipe. Flick ne l'a même pas écarté face à Getafe, malgré le calendrier chargé qui attend le groupe, et il sera de nouveau présent dans le onze de départ, qui verra la sortie de Dani Olmo et Gavi, après que le duo a débuté la rencontre face à Getafe.

En attaque, et au-delà des interrogations relatives à l'identité de l'avant-centre, personne ne doute que Lamine retrouvera le onze de départ.

Flick fait confiance aux sensations physiques de Yamal et à sa capacité à répartir ses efforts tout au long de la rencontre.