Dans son élégant costume bleu et avec un large sourire, Edin Dzeko a quitté les bureaux de Schalke sous 35 degrés, en plein soleil de midi, et un jeune fan a décroché la première photo après sa signature, vêtu du nouveau maillot domicile. Mais avant que Schalke 04 ne puisse officialiser dans l’après-midi la prolongation de l’attaquant vedette bosnien jusqu’en 2027, plusieurs rendez-vous internes figuraient encore au programme, dont la photo d’équipe pour la nouvelle saison.

Et par ailleurs, l’activité était intense autour du Berger Feld au début de la semaine. Un deal a été bouclé, un autre a capoté dans les derniers mètres. Dans le même temps, le mondialiste Nikola Katic travaillait assidûment à son retour au Medicos, tandis que Robin Gosens et Dejan Ljubicic doivent pour l’instant observer une pause en raison de blessures.

Dzeko, en revanche, est de nouveau au top de sa forme après sa blessure à l’épaule, qui l’avait en partie freiné dans le sprint final de la saison ainsi qu’à la Coupe du monde. Et après l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde avec la Bosnie-Herzégovine (0-2 contre les États-Unis), il est prêt, 15 ans après son dernier match de Bundesliga avec le VfL Wolfsburg, à faire à nouveau sensation dans l’élite allemande.

Le directeur sportif Frank Baumann lui a rendu visite pendant ses vacances, l’entraîneur Miron Muslic, le capitaine Kenan Karaman ou encore son coéquipier en sélection bosnienne Katic ont écrit et téléphoné à Dzeko. Et la recrue Gosens, qui connaît Dzeko pour avoir joué avec lui à Florence et à Milan, s’était publiquement enthousiasmée : « Edin est une personne formidable, un excellent footballeur. C’est mon souhait personnel que cela se fasse. »

Jesper Lindström était déjà à Gelsenkirchen

Mais une titularisation commune ne devrait pour l’instant pas se concrétiser, car Gosens s’est blessé à la cuisse ce week-end lors du match amical à Cassel (5-0). Schalke n’a donné aucune précision sur la durée exacte de son absence, Bild évoquant plusieurs semaines. Le meneur de jeu Dejan Ljubicic, qui avait quitté le terrain en boitant samedi en seconde période, n’aurait souffert que d’une « légère blessure au mollet » et ne devrait interrompre l’entraînement que temporairement. Katic doit reprendre l’entraînement collectif mardi avec Dzeko.

Le premier coup de théâtre s’était déjà propagé dans la nuit. Bild avait d’abord annoncé que le transfert de l’ex-Francfort Jesper Lindström, qui était même déjà à Gelsenkirchen depuis le week-end, avait capoté. Plus tard, Sky a également rapporté que les négociations avec le SSC Naples avaient échoué, après que les Italiens ne se sont pas tenus à plusieurs reprises à des accords verbaux. Le point de discorde portait notamment sur le fait de savoir si le prêt devait inclure une option d’achat ou une obligation d’achat.

Muslic dispose encore de trois semaines pleines d’entraînement et de deux tests très relevés avant le premier match officiel, en Coupe d’Allemagne, chez le pensionnaire de Regionalliga Hallescher FC. Dans le cadre du « Schalke-Tag », le S04 reçoit samedi l’équipe italienne de premier plan de l’Atalanta Bergame, avant d’accueillir une semaine plus tard la constellation de stars du Real Madrid à l’occasion du 25e anniversaire de la Veltins-Arena.