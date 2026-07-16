Dernière minute : Olise informe le Bayern de sa position sur l’offre du Real Madrid

Le Français Michael Olise, star du Bayern Munich, a clarifié sa position au sujet des rumeurs qui l’envoyaient au Real Madrid lors de ce mercato estival.

Selon les informations confirmées par la chaîne« Sky Sport Allemagne », Oulissi a clairement fait savoir aux dirigeants du Bayern Munich qu’il souhaitait poursuivre son parcours au sein du club, mettant ainsi fin aux spéculations qui avaient circulé ces derniers temps concernant un éventuel transfert au Real Madrid.

Cette décision intervient après plusieurs semaines d’informations évoquant un intérêt du Real Madrid pour recruter l’international français, lequel semblait alors réceptif à l’idée de découvrir le stade Santiago Bernabéu aux côtés de son compatriote Kylian Mbappé.

Ces rumeurs, qui avaient suscité l’inquiétude des supporters bavarois, ont été dissipées lorsque le joueur a confirmé personnellement sa volonté de rester au champion d’Allemagne en titre.

Auparavant, le Real Madrid avait publié un communiqué officiel pour démentir toute négociation directe ou indirecte avec le joueur ou ses représentants, réaffirmant le respect de sa relation avec le Bayern Munich.

Même si les rumeurs d’intérêt madrilène persistent, la position ferme du joueur facilite grandement la tâche du Bayern, qui conserve ainsi l’un de ses éléments les plus décisifs depuis son arrivée.

Ainsi, le dossier d’un éventuel transfert d’Oulissi au Real Madrid semble clos, du moins pour ce mercato estival, le joueur ayant choisi de poursuivre sa carrière au Bayern Munich et mis fin aux spéculations sur son avenir.

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