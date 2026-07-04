Samedi, l'Ajax entame son premier match amical de la saison face au Panathinaïkos, mais devra se passer de Mika Godts. L'ailier belge, initialement prévu, est forfait pour des raisons personnelles ; une opportunité pour Pharell Nash de débuter dans le onze de départ. Le coup d'envoi est fixé à 17h à Ermelo.

Peu avant le coup d’envoi, le club a confirmé l’information : « En raison de raisons personnelles, Mika Godts ne participera pas au match contre le Panathinaikos. Pharell Nash le remplacera dans le onze de départ », a indiqué l’Ajax.

Pour son premier match sur le banc, l’entraîneur Míchel doit déjà faire face à plusieurs forfaits. Selon Ajax Life, Caio Henrique, Kasper Dolberg et Oliver Edvardsen n’ont pas suffisamment travaillé cette semaine et sont donc écartés du groupe qui affronte le club athénien.

L’absence de Dolberg interpelle : selon Mike Verweij, l’attaquant danois est blessé. Son indisponibilité, conjuguée au départ de Wout Weghorst vers le FC Twente, crée d’emblée un trou à la pointe de l’attaque ajacide. Don-Angelo Konadu en héritera donc samedi.

Bien qu’il ne figure pas sur la feuille de match, le latéral gauche brésilien, fraîchement arrivé, a attiré l’attention des supporters présents à Ermelo, qui se sont précipités pour obtenir des autographes.

Composition de l’Ajax : Paes ; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal ; Regeer, Gloukh, Steur ; Berghuis, Konadu, Nash.