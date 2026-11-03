Milan cherche à renforcer sa structure dirigeante en vue de la prochaine étape, en faisant appel à l'expertise de l'un des responsables les plus en vue ayant laissé leur empreinte sur le football allemand ces dernières années, dans une démarche qui pourrait constituer un apport important au projet du club italien. Sa concrétisation reste toutefois liée à des accords financiers avec la partie adverse.

Selon les informations rapportées par le réseau allemand « Sky Sport », le transfert de Markus Krösche, ancien directeur sportif de l'Eintracht Francfort, vers Milan devient plus sérieux, après que les deux clubs sont entrés en phase de négociation, même si aucun accord définitif n'a été trouvé jusqu'à présent, alors que les discussions se poursuivent concernant la contrepartie financière de l'opération.

L'Eintracht Francfort avait démis Krösche de ses fonctions de directeur sportif le 18 octobre dernier, après environ cinq ans et demi passés à ce poste, sans toutefois mettre fin à son contrat, puisque celui de ce responsable âgé de 46 ans court toujours jusqu'en 2028.

Tristesse et deuil : les stades d'Europe unis dans l'hommage à l'attaquant de Tenerife

Le réseau a précisé que Krösche avait posé comme condition l'insertion d'une clause lui permettant de rejoindre un autre club dans le cadre des arrangements liés à son départ, ce qui signifie que tout club souhaitant l'engager jusqu'à l'été 2027 devra verser un montant compris entre 5 et 7 millions d'euros, à moins que les deux parties ne s'accordent sur des arrangements financiers différents.

Prochains matchs GEN Serie A 09:00 MIL

Krösche devrait occuper le même poste pour diriger le secteur football de Milan, selon le même réseau, avec le 1er janvier 2027 avancé comme date possible pour le début de sa mission, en même temps que l'ouverture de la période des transferts hivernaux, bien que les négociations n'aient pas encore atteint leurs phases finales.

Francfort tranche sur le nom du successeur de Krösche

De son côté, l'Eintracht Francfort a réglé le dossier de la succession de Krösche, après s'être accordé sur la nomination de Jotte Chatzialexiou, ancien responsable de Nuremberg, comme nouveau directeur sportif du club.

Chatzialexiou, âgé de 49 ans, doit officiellement entrer en fonction le 1er février 2027, avec la possibilité de rejoindre le club avant cette date, alors que les discussions se poursuivent entre les parties concernées.

Le responsable allemand signera avec Francfort un contrat courant jusqu'en 2030, tandis que le montant de son transfert en provenance de Nuremberg s'élève à environ 500 000 euros, bénéficiant d'une clause lui permettant de quitter son ancien club dans le cadre de son contrat.

À lire aussi : Al-Hilal ou Barcelone ? Le rêve de Felix sans garanties