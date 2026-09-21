Derksen s’enflamme : « Je n’ai encore jamais vu ça aux Pays-Bas »

Johan Derksen se montre une nouvelle fois critique envers Wout Weghorst dans Groeten uit Grolloo. En revanche, l’analyste drômois se montre dithyrambique à propos de Daouda Weidmann, le héros du match du FC Twente dimanche contre le PSV.

Derksen est agacé depuis un certain temps par l’attitude de Weghorst pendant les matches de Twente. Lors de la rencontre à domicile face au PSV, il a de nouveau vu le grand attaquant faire des choses qui l’irritent au plus haut point.

« C’est répugnant tout ce que Weghorst a fait contre le PSV. Il l’a joué d’une manière particulièrement théâtrale. Tout est calculé : les petits gestes, le fait de se mettre dramatiquement à genoux, d’embrasser la pelouse. Mais il est utile au FC Twente », juge Derksen un jour plus tard dans le podcast.

Derksen se montre bien plus positif au sujet de Weidmann. Le milieu de terrain a entamé un solo dans les derniers instants contre le PSV depuis sa propre moitié de terrain, avant de devenir le grand héros de Twente en inscrivant le 3-2.

« Le but de la victoire a été marqué grâce à un solo unique de ce jeune Français, qui a envoyé le 3-2 au fond des filets juste avant la fin après une percée depuis la ligne médiane. Je n’avais vraiment encore jamais vu ça aux Pays-Bas », a déclaré l’analyste, dithyrambique.

Younes Taha et Weghorst ont été les autres buteurs des Tukkers, qui ont ainsi effacé un retard de 1-2. Grâce à cela, Twente occupe la quatrième place, à égalité de points (16) avec le PSV, troisième.