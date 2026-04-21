Derksen : « Le comportement de certains joueurs marocains constitue une insulte envers le peuple néerlandais. »

Johan Derksen réaffirme que les joueurs d’origine marocaine nés aux Pays-Bas doivent porter les couleurs de l’équipe nationale néerlandaise. L’analyste, originaire de Grolloo, a développé son argumentaire à l’occasion de la finale de la Coupe des Pays-Bas, au stade De Kuip, dans une interview accordée à Starting XI Official.

Il justifie son propos : « Ceux qui naissent ici et profitent de notre système social et de notre enseignement doivent, en retour, donner à la société qui les a portés. »

« Ils ont quitté la Turquie ou le Maroc parce que la vie était meilleure ici, et c’est leur droit le plus strict. Mais alors, ils doivent aussi rendre quelque chose à cette société, et pas simplement parce que grand-père rêve de les voir jouer pour le Maroc ou la Turquie », ajoute De Snor à son analyse.

Et d’ajouter : « Je considère cela comme une insulte au peuple néerlandais. » Le journaliste de Starting XIOfficial fait alors remarquer que les supporters de l’équipe nationale néerlandaise sont souvent moins démonstratifs que ceux du Maroc ou de la Turquie, ce qui inciterait certains joueurs à opter pour ces sélections.

« C’est aussi la nature du peuple. Les Turcs sont un peu plus flamboyants, hein. Je trouve déjà ça assez grave qu’on hurle « olé olé », fait remarquer Derksen avec un clin d’œil aux supporters de l’Oranje.

Interrogé sur un éventuel joueur marocain susceptible d’intégrer les Oranje, Derksen cite Hakim Ziyech, qui possédait le niveau requis mais a préféré défendre les couleurs du Maroc.

« Ils ne sont pas si nombreux. Parfois, les Pays-Bas abordent les choses avec un peu d’arrogance. Ziyech aussi. Il était tout à fait disposé à jouer pour les Pays-Bas. Mais il faudrait que le sélectionneur le ménage un peu et lui donne sa chance. Et s’il est déçu de ne pas être sélectionné, il part au Maroc », soupire Derksen.