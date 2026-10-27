« Dérisoire » : la Fédération espagnole fixe la sanction du Barça dans l'affaire Álvarez

La Fédération espagnole de football a infligé une sanction au Barça dans l'affaire qui a ravivé les tensions dans sa relation avec l'Atlético de Madrid, après que ce dernier a accusé le club catalan d'avoir pris contact avec Julian Álvarez, l'une de ses stars les plus en vue, sans suivre les procédures prévues par la réglementation sur les transferts.

Mais la décision finale s'est révélée bien en deçà de ce qu'auraient pu atteindre les sanctions évoquées au début de l'enquête, rappelant un épisode similaire qui avait opposé les deux clubs il y a quelques années.





Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a révélé que le Barça se contentera de régler une amende qu'il a qualifiée de dérisoire, d'un montant de 602 euros, à l'issue de l'enquête ouverte par la Fédération espagnole de football à la suite de la plainte de l'Atlético de Madrid concernant Julian Álvarez.

Selon le journal, la décision s'est appuyée sur l'article 133 du règlement disciplinaire de la Fédération espagnole, relatif à la violation des instructions, décisions et obligations réglementaires, qui permet d'imposer une amende pouvant aller jusqu'à 602 euros pour les infractions légères, en plus d'autres sanctions possibles, telles que la suspension ou l'interdiction d'exercer une activité pour une durée déterminée, ou encore la fermeture du stade pour un match.

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La Fédération espagnole avait ouvert une enquête disciplinaire exceptionnelle dans cette affaire à la fin du mois de juillet dernier, à la suite d'une plainte officielle déposée par l'Atlético de Madrid.

« Mundo Deportivo » a précisé que la Fédération internationale de football ne s'est pas saisie de l'affaire, n'étant pas compétente pour un litige opposant deux clubs relevant de la même fédération nationale.

Pourquoi l'Atlético de Madrid a-t-il porté plainte contre le Barça ?

Les origines de l'affaire remontent à l'intérêt du Barça pour le recrutement de l'attaquant argentin Julian Álvarez, lié par un contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en juin 2030, assorti d'une clause libératoire d'une valeur de 500 millions d'euros, selon des rapports espagnols.

L'Atlético a accusé le club catalan d'avoir pris contact avec le joueur et d'avoir tenté de le séduire malgré son contrat en cours, estimant que ces contacts ont eu lieu durant la période de protection contractuelle, qui impose des restrictions aux négociations avec le joueur sans le respect des règles qui l'encadrent.

Le club madrilène s'est appuyé sur le règlement des compétitions espagnoles, qui stipule la nécessité de notifier par écrit le club actuel d'un joueur professionnel lié par un contrat en vigueur, avant d'entamer des négociations avec le joueur.

L'Atlético avait annoncé en mai dernier son opposition à ce qu'il a décrit comme une campagne visant Álvarez, évoquant des fuites, des déclarations et des contacts qu'il a jugés préjudiciables au club. Le 30 juin, il a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération espagnole et de la Fédération internationale.

En revanche, l'intérêt du Barça pour l'attaquant argentin était affiché, et le président du club Joan Laporta avait évoqué le souhait de l'entraîneur Hansi Flick de le recruter, tandis que l'Atlético a maintenu son refus de se séparer du joueur, ses dirigeants affirmant qu'ils ne souhaitaient pas le vendre, même face à des offres élevées.

L'affaire Griezmann refait surface

L'affaire Álvarez ne constitue pas un précédent inédit entre les deux clubs, puisque l'été 2019 avait été le théâtre d'une confrontation similaire lorsque l'Atlético de Madrid avait porté plainte contre le Barça en raison de ses négociations avec l'attaquant français Antoine Griezmann, qui avait finalement rejoint le club catalan.

L'affaire s'était alors soldée par une amende de seulement 300 euros infligée au Barça, bien que l'enquête ait relevé l'existence d'infractions liées à l'ouverture des négociations sans notification préalable à l'Atlético.

La Fédération n'avait pas non plus approuvé la proposition de fermeture du Camp Nou pour un match.

Cette similitude entre les deux affaires met en évidence le faible écart entre l'ampleur du conflit sportif et la sanction financière à laquelle ont abouti les procédures ; dans les deux cas, l'Atlético a eu recours aux instances compétentes pour contester la manière dont le Barça a traité un joueur lié par un contrat avec lui, mais la sanction financière est restée limitée.