Comment regarder Derby County contre Bolton Wanderers avec un VPN

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Présentation du match

Championship - Journée 15 6 nov. 2026 - 15:00 Pride Park

Derby County reçoit Bolton Wanderers à Pride Park pour un match de Championship que l’équipe à domicile doit aborder avec une réelle urgence.

Le Derby de John Eustace traverse une période difficile. Quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, dont un revers 4-0 contre Norwich City, l’ont laissé enlisé à la 23e place, face à une lutte pour le maintien qui devient de plus en plus sérieuse.

Bolton arrive dans une situation plus stable et occupe la 17e place sous les ordres de Steven Schumacher. Les visiteurs ont montré qu’ils savaient prendre des points à l’extérieur et auront des raisons de croire en leurs chances face à un Derby en manque de confiance à domicile.

Pour Eustace, Pride Park doit commencer à être le théâtre de bons résultats. Derby a encaissé beaucoup de buts ces dernières semaines et peine à trouver de la régularité en attaque, ce qui fait de cette rencontre un match qu’il ne peut pas se permettre de perdre.

L’équipe de Schumacher a ses propres motivations. Une victoire permettrait à Bolton de s’éloigner davantage de la moitié inférieure du classement et lui donnerait une base pour viser une place plus confortable en milieu de tableau au fil de la saison.

Alors que la saison de Derby menace de dérailler et que Bolton cherche à prendre pied dans ce championnat, cette rencontre compte pour les deux clubs, mais pour des raisons très différentes.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Derby County contre Bolton Wanderers.

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