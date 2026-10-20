Le Paris Saint-Germain aborde son duel très attendu face à Barcelone en étant aux portes d'égaler un record dans l'histoire de ses participations à la Ligue des champions, après avoir prolongé sa série de matchs sans défaite dans la compétition, se retrouvant ainsi à une seule marche de rééditer une performance qui remonte aux saisons 2012-2013 et 2013-2014.

Selon les statistiques de l'Union des associations européennes de football (UEFA), le club français n'a pas connu la défaite lors de ses 12 derniers matchs de Ligue des champions, avec 8 victoires et 4 nuls, depuis sa défaite face au Sporting Portugal sur le score de 1-2 en janvier 2026.

Sa dernière victoire face à Manchester City sur le score de 4-2 l'a rapproché d'égaler la meilleure série de son histoire dans la compétition, qui s'étend à 13 matchs consécutifs sans défaite.

Mais l'épreuve barcelonaise pourrait empêcher le tenant du titre d'atteindre ce chiffre, dans un duel revêtant une importance redoublée pour le club parisien ; car il ne s'agit pas seulement de poursuivre ses résultats positifs, mais bien de l'occasion d'entrer dans les annales du club par la porte d'une performance qui ne s'est plus répétée depuis plus d'une décennie.

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Le Paris Saint-Germain dispose de motivations supplémentaires pour prolonger sa série, après avoir été sacré champion de la Ligue des champions la saison dernière, puis continué d'afficher de solides résultats sur la scène continentale.

De plus, l'équipe a récemment pris l'habitude de disputer les grands rendez-vous avec une confiance offensive manifeste, ce qui fait de la rencontre face à Barcelone un véritable test de la capacité de l'équipe à conserver son élan face à un adversaire nourrissant lui aussi de grandes ambitions.

De son côté, Barcelone aborde ce duel en sachant que mettre fin à la série parisienne ne serait pas une simple victoire morale, mais une occasion de priver son adversaire d'égaler un record historique et d'adresser un message précoce au reste des concurrents de la compétition.