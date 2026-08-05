Du moins si l’on en croit les propos de son coéquipier Deniz Undav, ce n’est pas le cas. « Vous n’avez pas à vous faire de souci. Il n’est pas absent parce qu’il est dans un autre club. Je ne l’ai pas permis », a déclaré Undav, cité par Bild ce mercredi en réponse à une question sur les images de Leweling à l’aéroport de Stuttgart.

Leweling manque actuellement le stage d’entraînement de Stuttgart au Chiemsee en raison d’une infection persistante et n’a pas non plus pu effectuer une partie du test de performance obligatoire. Leweling n’était pas non plus sur place lors du match amical contre le Paris FC samedi dernier, car son état ne s’était toujours pas amélioré, selon Bild.

Mardi, une image est apparue sur Instagram, laissant entendre que Leweling se trouvait à l’enregistrement pour un vol à destination de Londres, assortie de la question : « De quel club pourrait-il s’agir ? » Les trois possibilités de réponse : Chelsea, Tottenham et Arsenal.

Jamie Leweling ne serait plus totalement intransférable au VfB Stuttgart

Bild rapporte que les images seraient authentiques », mais qu’il n’y aurait toutefois aucun lien avec un éventuel départ précipité de l’international allemand, même si plusieurs grands clubs ont récemment manifesté leur intérêt pour Leweling. Des sources du club auraient confirmé à Bild que Leweling voulait rester à Stuttgart et que le club comptait lui aussi fermement sur l’attaquant.

Cependant, kicker a récemment opposé à cela que Leweling était bel et bien un candidat à une vente en cas d’offre appropriée. Selon cette version, une offre de l’AFC Bournemouth serait déjà parvenue aux Souabes, mais elle aurait été jugée peu attrayante ». Sky avait estimé le seuil de tolérance des dirigeants stuttgartois à 50 millions d’euros pour Leweling.

La destination réelle de Leweling n’a pour l’instant pas pu être établie. Il est toutefois supposé que ce voyage a des raisons privées. Lundi, le joueur de 25 ans devrait alors effectuer le reste du test de performance à Stuttgart.