Denzel Dumfries perçoit un écart considérable entre les joueurs de l’équipe nationale néerlandaise et ceux de l’Inter

Denzel Dumfries vise le titre mondial avec les Pays-Bas, comme il l’explique dans un entretien accordé à Voetbal International. Le latéral droit de l’équipe nationale néerlandaise sait que le chemin sera exigeant.

Il y a deux ans, lors de l’Euro en Allemagne, on avait reproché à la sélection orange d’être « trop gentille » les uns envers les autres. Dumfries partage cet avis et sait que les choses devront changer cette fois-ci si l’équipe nationale néerlandaise veut avoir une chance de remporter ce titre mondial.

« Nous devons désormais être encore plus exigeants les uns envers les autres », explique Dumfries. « C’est la leçon du dernier Euro : en tant que groupe, nous pouvons nous dire la vérité plus souvent et sans détour. C’est ce que je vais faire, car j’assume mes responsabilités. Un peu de fougue au sein de l’équipe est important. »

Dumfries, qui s’apprête à s’engager officiellement avec le Real Madrid tout en étant encore sous contrat avec l’Inter, souligne que l’ambiance y est très différente : « Là-bas, on peut vraiment se lâcher entre nous. »

« Il y a tellement de fortes personnalités, avec des avis bien tranchés, que tu es obligé de t’imposer », nuance-t-il. « En équipe nationale, on a un groupe très sympa, beaucoup de spontanéité et de positivité, mais on pourrait se secouer un peu plus entre nous de temps en temps. »

« Mais toujours dans l’intention de faire mieux », précise Dumfries. « Je constate que notre coaching mutuel s’améliore. Nous prenons de l’âge, nous parlons davantage et réagissons aux mauvaises passes. De plus en plus de joueurs veillent à ce que la première passe soit bonne et sur le bon pied. C’est une évolution positive. »

Samedi, les Oranje disputeront leur deuxième match de groupe à la Coupe du monde. À Houston, ils affronteront la Suède. En cas de victoire, les Pays-Bas seront pratiquement assurés de se qualifier pour le tour suivant.