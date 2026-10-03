Denzel Dumfries n’est pas un fan de la période internationale rallongée, comme il l’a fait savoir samedi en conférence de presse. L’international néerlandais aux 79 sélections trouvait la formule précédente bien plus agréable.

Alors que deux matches internationaux sont normalement disputés par période internationale, il y a désormais quatre rencontres en peu de temps. L’UEFA a fusionné les deux premières périodes internationales de cette saison de Ligue des nations, ce qui fait que les internationaux restent près de deux semaines avec leur sélection nationale.

Pour Dumfries, cela n’était pas nécessaire. Le piston droit préfère la trêve internationale plus courte, qui permettait de revenir rapidement en club.

« Après les matches, l’accent est mis sur la récupération, commence Dumfries. Bien sûr, nous en avons l’habitude avec nos clubs. Il y a un peu de fatigue, mais nous devons respecter le calendrier. »

« Je peux certainement jouer quatre matches, mais c’est beaucoup. Je n’y suis pas favorable », fait-il clairement savoir.

« On reste quand même assez longtemps loin de son club. Je trouvais l’ancienne formule un peu plus agréable, mais bon. Nous devons la respecter, mais je suis favorable à une trêve internationale plus courte. »

Le sélectionneur Xavi Hernández rejoint les propos de Dumfries. « Je suis d’accord avec Denzel sur le fait que quatre matches, c’est trop. Peut-être que tu peux en jouer trois, mais pour les clubs comme pour la sélection nationale, deux matches internationaux suffisent. »