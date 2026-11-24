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Galatasaray s'est imposé 1-0 à domicile face à Aston Villa mardi, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le grand club turc grimpe ainsi à la 13e place. Villa reste septième avec, comme Galatasaray, neuf points en cinq matches.

Les deux équipes se sont plutôt neutralisées en première période. Taylor Harwood-Bellis a tenté sa chance de la tête pour Aston Villa, sans parvenir à ouvrir le score à Istanbul.

Ian Maatsen est tombé dans la surface de réparation quelques minutes après la pause, mais aucun penalty n'a été accordé. Galatasaray cherchait une faille dans la défense anglaise, sans toutefois se créer de grosse occasion.

Le match semblait se diriger vers un nul sans relief. Tout a changé à la 77e minute. Deniz Gül a marqué pour Galatasaray à la suite d'un cafouillage dans la surface de but d'Aston Villa. Le remplaçant, buteur de la tête, s'est blessé en recevant un coup de pied au visage et a brièvement eu besoin de soins. L'attaquant n'a pas dû être remplacé.

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Un sérieux coup dur pour le vainqueur de la Ligue Europa, qui avait battu Fenerbahçe 6-0 plus tôt cette saison en Ligue des champions. Le temps pressait pour l'équipe d'Unai Emery en fin de match.

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Galatasaray voulait sceller la victoire et Abdülkerim Bardakci a failli y parvenir. Mais le gardien de Villa, Zion Suzuki, a maintenu son équipe dans le match grâce à une belle parade sur sa frappe puissante.

Les Turcs ont tenu bon dans les dernières minutes et ont arraché une précieuse victoire 1-0. Une bonne répétition générale, aussi, avant le choc contre Besiktas lundi prochain.

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Une déception pour Villa, tenu en échec 0-0 samedi par Sunderland, une équipe de bas de tableau. Une nouvelle occasion se présentera samedi en Premier League face à Ipswich Town, menacé de relégation.