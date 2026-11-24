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Galatasaray s'est imposé 1-0 à domicile contre Aston Villa mardi, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le grand club turc grimpe ainsi à la treizième place. Villa reste septième avec, comme Galatasaray, neuf points en cinq matches.

Les deux équipes se sont plutôt neutralisées en première période. Taylor Harwood-Bellis a tenté sa chance de la tête pour Aston Villa, sans parvenir à ouvrir le score à Istanbul.

Ian Maatsen est tombé dans la surface de réparation quelques minutes après la pause, mais aucun penalty n'a été accordé. Galatasaray cherchait une brèche dans la défense anglaise, sans se créer de grosse occasion.

Le match semblait se diriger vers un nul sans relief. Tout a changé à la 77e minute : Deniz Gül a marqué pour Galatasaray à la suite d'un cafouillage dans les six mètres d'Aston Villa. Le remplaçant, auteur d'un but de la tête, s'est blessé en célébrant sa réalisation et a dû recevoir des soins. L'attaquant n'a toutefois pas eu besoin d'être remplacé.

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Un sérieux coup dur pour le vainqueur de la Ligue Europa, qui avait battu Fenerbahçe 6-0 plus tôt cette saison en Ligue des champions. Dans les dernières minutes, le temps pressait pour l'équipe d'Unai Emery.

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Galatasaray voulait se mettre définitivement à l'abri et Abdülkerim Bardakci a failli y parvenir. Le gardien de Villa, Zion Suzuki, a toutefois maintenu son équipe dans le match grâce à un bel arrêt sur sa puissante frappe.

Les Turcs ont tenu bon dans les dernières minutes et arraché une précieuse victoire 1-0. Une bonne répétition générale, également, avant le choc contre Besiktas lundi prochain.

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Une déception pour Villa, qui n'avait pas fait mieux qu'un nul 0-0 samedi contre Sunderland, équipe de bas de tableau. Une nouvelle occasion se présentera samedi en Premier League contre Ipswich Town, candidat à la relégation.