Le Real Madrid aborde le match face à son hôte l'AS Roma, comptant pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mercredi soir, fort de statistiques flatteuses qui laissent augurer un retour avec les trois points de la capitale italienne.

Le Real Madrid cherche à poursuivre sa série de victoires en Ligue des champions, après avoir ouvert sa saison en battant une autre équipe italienne, l'Inter Milan.

Selon les statistiques du site officiel de l'UEFA, les deux équipes se sont affrontées à 12 reprises, le Real Madrid s'étant imposé à huit occasions contre trois victoires pour la Roma, un match s'étant soldé par un match nul.

Le club espagnol a remporté les quatre dernières confrontations entre les deux formations sans encaisser le moindre but, et il s'est imposé à cinq reprises lors de ses six déplacements à Rome, pour une seule défaite.

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La supériorité du Real Madrid ne se limite pas à la Roma, elle s'étend à l'ensemble des clubs italiens : la Maison Blanche a en effet gagné 20 de ses 22 derniers matches disputés face à des clubs italiens, pour deux défaites.

En revanche, la Roma traverse une période faste en Ligue des champions, avec huit victoires lors de ses neuf derniers matches à domicile dans la compétition, pour une seule défaite.



