Dembélé demande un congé jusqu'en mars, Enrique répond : c'est lui le président !

L'Espagnol Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a répondu aux déclarations de sa star française Ousmane Dembélé, qui a plaisanté avec son coach au sujet de son envie d'obtenir des jours de repos supplémentaires, après la victoire 4-2 contre Manchester City en Ligue des champions.

Dembélé avait tenu des propos amusants à l'issue de la rencontre, soulignant à quel point il apprécie de disputer des matches de Ligue des champions les mardis et mercredis, surtout lorsqu'il revient de vacances, avant de plaisanter avec Luis Enrique sur son souhait de prolonger ces périodes de repos jusqu'au mois de mars prochain.

Le joueur français a déclaré : « C'était un bon match. J'apprécie beaucoup de jouer les mardis et mercredis, surtout quand je reviens de vacances, cela me procure un grand plaisir. Oui, si c'était possible, jusqu'au mois de mars. La décision revient à l'entraîneur », tout en riant.

Luis Enrique : Dembélé est le président !

Lors de la conférence de presse tenue ce vendredi, à la veille de la confrontation face à Strasbourg, Luis Enrique a commenté les propos de son joueur, les prenant avec humour et affirmant son ouverture à accorder des périodes de repos à ses joueurs en cas de besoin.

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L'entraîneur espagnol a déclaré, selon des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Ousmane est le président. Il plaisante tout le temps, et j'aime sa passion pour le football. Bien sûr, il plaisantait. »

Et Luis Enrique d'ajouter : « Je suis toujours ouvert à l'idée d'accorder du repos aux joueurs. C'est à moi qu'incombe la responsabilité de leur donner des vacances, mais cela signifie qu'ils doivent venir s'entraîner au centre d'entraînement (Campus). »

Les déclarations de Luis Enrique s'inscrivent dans un climat positif au sein du Paris Saint-Germain, après la victoire spectaculaire contre Manchester City sur la scène européenne, alors que l'équipe se prépare à affronter Strasbourg en championnat de France.