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Dembélé adresse un message de soutien à Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
France
Espagne
Géorgie

Après sa blessure au ligament croisé

Le Français Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, a affiché son soutien à son coéquipier géorgien Khvicha Kvaratskhelia après la grave blessure dont il a été victime lors du match face à Barcelone, hier mardi, en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain a publié un communiqué officiel ce mercredi, dans lequel il a précisé que les examens médicaux réalisés sur Kvaratskhelia ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Le club français a annoncé sur son site officiel que Kvaratskhelia subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours, à la suite de la blessure contractée lors de la rencontre qui s'est soldée par une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 4-2.

Dembélé a publié un message sur son compte officiel « Instagram », par lequel il a exprimé sa compassion envers Kvaratskhelia, et a écrit : « Reste fort, Kvara ».

Kvaratskhelia s'apprête à entamer une longue période de convalescence. Cette blessure constitue un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui perd l'un de ses attaquants les plus en vue, mais aussi pour le joueur âgé de 25 ans, déterminé à revenir plus fort.



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