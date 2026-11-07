Une confrontation inattendue se profile à l'horizon pour la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), après l'intensification des spéculations autour d'une possible entrée du Français Arsène Wenger dans la course aux prochaines élections, afin de défier l'actuel président Gianni Infantino, qui ambitionne d'obtenir un nouveau mandat malgré la polémique soulevée à son sujet ces derniers temps.

Selon le site « Foot Mercato », reprenant le journal « L'Équipe », le nom de l'ancien entraîneur d'Arsenal revient avec insistance comme l'un des candidats potentiels les plus en vue pour affronter Infantino lors des élections prévues le 18 mars prochain dans la capitale marocaine, Rabat.

Wenger, âgé de 77 ans, n'a pas encore tranché sa décision finale, mais il pourrait faire connaître sa position d'ici le milieu de la semaine prochaine, à l'issue d'une série de réunions visant à le convaincre de se lancer dans la course. Après une longue période d'hésitation, les éléments indiquent que le technicien français est désormais plus proche que jamais d'étudier l'option d'une candidature.

Le nom de Wenger représente un atout important pour les parties cherchant à concurrencer Infantino, car l'entraîneur français jouit d'une large notoriété mondiale, en plus de sa longue expérience dans le football et de ses relations étendues au sein du continent africain et en Asie.

Par ailleurs, son non-appartenance à l'Union des associations européennes de football (UEFA) pourrait lui valoir l'adhésion d'un certain nombre de fédérations nationales, à un moment où les rapports font état de voix, au sein des couloirs de la FIFA, soutenant l'idée de sa candidature et œuvrant à le convaincre de participer à la compétition.

Cependant, le fait que Wenger ait atteint ses 77 ans signifie, en cas de victoire, qu'il ne serait éligible que pour un seul mandat de quatre ans, selon ce qu'ont rapporté les rapports.

Le défi potentiel pour Infantino ne se limite pas au seul Wenger, puisque Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise de football, a lui aussi annoncé son intention de se lancer dans la course à la présidence de la FIFA, ce qui ouvre la voie à une élection qui pourrait voir plus d'un candidat affronter l'actuel président.