Raphinha s'apprête à signer son nouveau contrat avec le Barça demain jeudi dans l'après-midi, après que les deux parties sont parvenues à un accord pour prolonger leur collaboration jusqu'en 2030. Cette étape coïncide avec la grande forme de l'ailier brésilien et son éclat devant le but, lui qui a mené son équipe à une victoire 3-0 face à Aston Villa en Ligue des champions.

Deco, le directeur sportif du Barça, avait annoncé la conclusion de l'accord de prolongation lors de l'assemblée générale des membres du club en septembre dernier.

Le Barça a annoncé dans un communiqué officiel ce mercredi que la cérémonie de signature se tiendra demain en présence du président du club, Joan Laporta.

Raphinha traverse une période exceptionnelle sur le plan offensif : il a inscrit un doublé face à Aston Villa, continuant ainsi à trouver le chemin des filets pour le troisième match consécutif et réalisant un doublé lors de deux rencontres d'affilée, confirmant toute son importance dans le dispositif offensif de l'équipe.

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Le deuxième but de la star brésilienne est intervenu après une passe précise de Fermín López, avant qu'il n'ajoute son autre réalisation à la suite d'un remarquable effort individuel de João Cancelo, portant son total à 23 buts sous le maillot du Barça en Ligue des champions, égalant ainsi le chiffre de Robert Lewandowski.

Grâce à cette performance, Raphinha est monté à la troisième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça dans la compétition, à égalité avec Lewandowski et derrière Luis Suárez, auteur de 25 buts, et Lionel Messi, qui domine le classement avec 120 buts en 149 matches.

Raphinha a également égalé le chiffre de Ronaldinho, atteignant 94 buts sous le maillot du Barça toutes compétitions confondues.

Les statistiques de Raphinha cette saison révèlent l'ampleur de son influence avec le Barça, avec 19 buts inscrits en 13 matches officiels, retrouvant son meilleur niveau après les soucis physiques qui l'avaient affecté la saison dernière.