Le Barcelone poursuit son investissement dans les jeunes talents, après avoir conclu ces derniers jours un accord de coopération avec le club brésilien Sfera FC, dans le but d'attirer de jeunes joueurs et de s'offrir les meilleurs talents prometteurs du football brésilien.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Barcelone et le club brésilien, dont le siège se trouve dans la ville de São Paulo, sont parvenus à un accord de coopération d'une durée de cinq ans, portant sur le développement et la formation des joueurs.

En vertu de cet accord, le club catalan bénéficiera d'une priorité pour recruter les joueurs du Sfera FC que les entraîneurs jugent conformes à la philosophie de Barcelone et à son identité footballistique, et qui disposent de chances de réussir au stade Spotify Camp Nou et sur les pelouses européennes.

Conformément à l'accord, les jeunes joueurs retenus rejoindront l'académie de La Masia, afin de s'entraîner et de faire l'objet d'une évaluation par les entraîneurs de Barcelone.

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En contrepartie, le club brésilien conservera une part des droits de ces joueurs, ainsi qu'un pourcentage sur tout futur transfert les concernant.

Deco, le directeur sportif de Barcelone, qui avait visité les installations du Sfera FC il y a quelques mois et s'était familiarisé de près avec les méthodes de travail et l'approche de formation au sein du club, aux côtés de Bojan Krkić, est à l'origine de la conclusion de cet accord.

Deco a déclaré : « Le Brésil est l'un des principaux pays exportateurs de joueurs vers les différentes régions du monde, et c'est pourquoi nous croyons fermement aux avantages de disposer d'un partenaire qui renforce le processus de détection des jeunes talents brésiliens au profit de Barcelone. Nous avons trouvé chez Sfera un système moderne de détection et de formation des sportifs, ce qui nous a conduits à nouer ce partenariat qui nous permet désormais d'améliorer le processus de recrutement des talents et l'échange d'expériences. »