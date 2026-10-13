Délai de 48 heures : Zamalek prend 4 nouvelles décisions dans la crise du match contre Al Ahly

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Abdel Fattah a attisé la polémique autour du choc

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Le club de Zamalek a publié un communiqué officiel dans lequel il dévoile 4 décisions, après la polémique arbitrale qui a entouré le choc face à Al Ahly, en Premier League égyptienne.

Al Ahly s'est imposé sur le score de deux buts à zéro, dans une rencontre marquée par les protestations des joueurs de Zamalek, qui réclamaient deux penalties pour leur coéquipier Chiquinho Banza.

Zamalek a déclaré dans son communiqué publié ce mardi : « Sur la base des consultations continues au sein du conseil d'administration du club de Zamalek concernant les événements du dernier choc et les erreurs d'arbitrage qu'a connues la rencontre, le conseil a décidé de prendre un certain nombre de décisions afin de préserver les droits du club et de ses supporters, comme suit. »

Et de poursuivre : « Premièrement : accorder à la Fédération égyptienne de football un délai de 48 heures pour répondre définitivement à la plainte déposée par le club contre la commission centrale des arbitres au sujet des graves erreurs dont Zamalek a été victime durant le choc. »

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Zamalek a ajouté : « Deuxièmement : se coordonner avec la Fédération de football pour envoyer une délégation du club afin d'écouter les enregistrements de la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) relatifs à la rencontre, pour prendre connaissance de ce qui s'y est dit et des raisons de la non-intervention de la technologie dans les situations qui ont influé sur le déroulement du match et son résultat. »

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Le communiqué continue : « Troisièmement : s'appuyer sur la déclaration faite par Essam Abdel Fattah, président de la commission centrale des arbitres au sein de la Fédération de football, lors de son intervention avec le journaliste Seif Zaher sur la chaîne ON Sport, sachant que les lois du football sont les mêmes partout dans le monde. »

Le club a ajouté : « Quatrièmement : prendre contact avec le Conseil suprême de régulation des médias afin de réclamer la prise rapide des mesures nécessaires et la mise en cause du responsable de la diffusion du son des chants injurieux à l'encontre du club de Zamalek durant la retransmission télévisée du match, de manière à garantir le respect des règles et des normes médiatiques et à préserver les valeurs sportives et sociales. »

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Zamalek a conclu son communiqué en ces termes : « Enfin, nous affirmons que Zamalek continuera de défendre les droits de ses supporters afin que les erreurs des arbitres à son encontre ne se reproduisent plus, après que le club a énormément souffert de ces erreurs tout au long de sa longue histoire et en a payé le prix fort. Il ne sera pas acceptable que la situation reste en l'état, quelles qu'en soient les conséquences, Zamalek tenant à ancrer le principe de justice au sein du système du football égyptien dans son ensemble. »

Essam Abdel Fattah suscite la polémique

Il convient de rappeler que Zamalek a fait référence dans son communiqué aux déclarations d'Essam Abdel Fattah, qui ont provoqué une vive polémique ces dernières heures.

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Abdel Fattah a affirmé que Zamalek méritait d'obtenir un penalty face à Al Ahly selon les critères de l'arbitrage égyptien.

Il a déclaré : « Zamalek a-t-il été lésé lors du choc ? Cela ne me concerne pas et je suis contre l'arbitre étranger. Il existe des critères différents, et ce qui est accordé en Égypte peut ne pas l'être ailleurs. Si l'arbitre du choc avait été égyptien, il y aurait peut-être eu d'autres décisions. »

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Il a ajouté : « Sur l'action entre Marwan Attia et Chiquinho Banza, ce qui s'est passé est que le ballon est sorti du terrain avant tout contact, et l'arbitre assistant a accordé un coup de pied de but en faveur d'Al Ahly. »

Et de poursuivre : « Concernant l'action entre Chiquinho Banza et Ashraf Dari, si l'arbitre avait été égyptien, un penalty aurait été accordé à Zamalek. Mais ce sont des écoles différentes et je ne peux pas changer une façon de penser ou une école pour l'adapter au football égyptien. »

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Il a conclu : « Cet arbitre n'est pas égyptien et je n'ai aucune autorité sur lui. Nous n'avons pas trouvé d'arbitre de l'élite à désigner pour diriger le choc, en raison de circonstances attestées par des documents officiels. »







