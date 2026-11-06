A Anthony Gordon a dévoilé les détails de sa tentative de s'exprimer en espagnol lors de sa dernière apparition médiatique, après avoir commencé à se préparer à apprendre le catalan et l'espagnol dès qu'il a eu connaissance de l'imminence de son transfert au Barça.

Selon le quotidien espagnol « Sport », Gordon a récemment expliqué qu'il avait commencé à étudier les langues dès qu'il avait su qu'il allait rejoindre le Barça, en l'occurrence le catalan et l'espagnol, ce qui reflète son application dans l'apprentissage. Il prévoyait en effet de tenir en espagnol la conférence de presse précédant le choc entre le Barça et Aston Villa en Ligue des champions, lundi dernier, un geste qui aurait constitué une grande surprise.

Telle était bien son intention, et il avait même passé la veille de la conférence à préparer les réponses possibles avec son équipe de relations publiques et son professeur. Mais il a ressenti une grande appréhension au moment de s'asseoir devant une centaine de journalistes, et il a demandé à répondre en anglais.

Le joueur a néanmoins promis de continuer à s'entraîner à l'espagnol afin de pouvoir franchir cette étape dans un avenir proche.

Et cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps, car ses proches assurent qu'il réalise de grands progrès dans l'apprentissage de la langue. Il est également conscient que la maîtriser ne représente pas seulement un moyen de respecter la culture, mais reflète aussi son désir de passer de longues années sous le maillot du Barça.

En réalité, Gordon avait tout planifié depuis qu'il avait su qu'il affronterait Aston Villa, et il avait compris qu'il y avait une possibilité qu'il apparaisse en conférence de presse, en tant que seul joueur anglais de l'effectif.

Mais Gordon a réalisé, en voyant cette forte affluence médiatique, que le moment n'était peut-être pas le plus propice pour tenter cette expérience.