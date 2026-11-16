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Le FC Barcelone a intensifié ses démarches sur le marché des transferts hivernal afin de renforcer sa défense avec une nouvelle recrue, sur fond de blessures dans l'effectif et de baisse de solidité défensive lors de certains grands rendez-vous.

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Selon le quotidien espagnol « AS », les blessures de Jules Koundé, Eric García et Andreas Christensen, ainsi qu'une certaine fébrilité défensive apparue lors des grands matchs, ont poussé la commission sportive du Barça, dirigée par Deco, à intensifier ses démarches sur le marché des transferts, à la recherche d'un défenseur de premier plan susceptible d'être recruté en janvier prochain.

Ce dossier était déjà sur la table de la direction barcelonaise depuis un certain temps. Parallèlement à ses démarches pour recruter Rodri, le club s'était en effet renseigné auprès de Manchester City sur la situation du Croate Joško Gvardiol, malgré la prolongation de son contrat avec le club anglais jusqu'en 2031.

Gvardiol représentait le profil idéal recherché par le Barça : un défenseur gaucher doté d'expérience malgré son jeune âge (24 ans), capable également d'évoluer au poste d'arrière gauche.

Mais la conclusion de ce transfert semble impossible pour le moment, hormis une éventuelle arrivée du joueur sous forme de prêt, à moins que le climat tendu au sein de Manchester City ne continue de s'envenimer.

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Dans le même temps, la chaîne « Sky Sport Allemagne » a remis il y a quelques jours le nom de Jonathan Tah sur le devant de la scène. Le défenseur allemand avait été annoncé au Barça il y a deux saisons, alors que son contrat avec le Bayer Leverkusen arrivait à expiration, mais il avait finalement choisi de rejoindre le Bayern Munich.

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Une arrivée de Tah semble elle aussi compliquée pour le Barça, que ce soit par un transfert définitif ou sous forme de prêt, bien qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable et qu'il alterne avec Dayot Upamecano et Kim Min-jae.

Depuis le départ d'Iñigo Martínez, les voix se multiplient en interne pour réclamer le recrutement d'un défenseur doté d'une forte personnalité de leader et d'une grande expérience, afin de renforcer les chances de l'équipe dans la course au titre en Ligue des champions.

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La saison dernière, Deco avait considérablement avancé dans les négociations avec Alessandro Bastoni, mais l'Inter Milan s'était montré trop gourmand sur le plan financier. Hansi Flick avait par ailleurs renoncé à l'idée de recruter le joueur après avoir assisté à son expulsion lors du match entre la Bosnie et l'Italie, qui a précédé le nouvel échec de la Squadra Azzurra dans sa quête de qualification pour la Coupe du monde.

En outre, l'opportunité de recruter Rodri s'est présentée, si bien que les fonds initialement destinés à Julián Alvarez ou à un nouveau défenseur ont été réorientés vers la finalisation du dossier du milieu madrilène.

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Retour à la case départ

Le Barça est revenu à la case départ dans le dossier du renfort en défense centrale, après que Flick et Deco ont estimé qu'accorder davantage de confiance à Gérard Martín, en s'appuyant sur les éléments disponibles, suffirait à couvrir ce poste.

Dans le même temps, Flick avait décidé de miser sur Eric García au poste d'arrière droit, ce qui a réduit les options spécialisées en défense centrale à Pau Cubarsí, Christensen et Gérard Martín.

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Un effectif qui paraît insuffisant, d'autant que le défenseur danois se blesse régulièrement, ce qui accroît le besoin d'ajouter un nouvel élément à l'arrière-garde.

Trois mois après le début de la saison, Flick a admis la possibilité de recruter un nouveau défenseur si les circonstances le permettaient, mais la difficulté du marché des transferts et les restrictions imposées au Barça par les règles du fair-play financier compliquent la tâche.

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Dans ce contexte, le quotidien « La Vanguardia » rapportait il y a dix jours que le Barça ne pourrait conclure de nouvelles recrues en janvier qu'en cas de départ de certains joueurs.

La liste des options envisagées par le Barça comprend d'autres noms : l'agent Andre Cury continue de proposer le défenseur Nathan au club, tandis que Jon Martín plaît aux dirigeants catalans.

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Mais Deco avait été clair lors du dernier mercato estival sur le type de recrue recherché, en insistant sur la nécessité que le défenseur qui rejoindrait l'équipe possède une expérience avérée et soit capable d'apporter immédiatement un plus, sans avoir besoin d'une longue période d'adaptation.

Cristian Romero figurait parmi les candidats pour rejoindre le Barça, mais le fait qu'il ne soit pas gaucher a conduit à l'écarter des plans.

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Tout l'enjeu pour Flick et Deco sera de savoir comment gérer ce dossier dans les semaines à venir, d'autant que le directeur sportif barcelonais a pris l'habitude, chaque saison, de surprendre les médias avec des noms jamais évoqués dans la presse.

Et si Deco avait déjà réussi par le passé à se positionner sur Karim Adeyemi et Gabriel Jesus, les options avec lesquelles il pourrait surprendre tout le monde cette fois restent ouvertes à toutes les hypothèses.