Le Barça multiplie les manœuvres sur le marché des transferts estival, alors que la direction sportive cherche à régler plusieurs dossiers ouverts, en particulier ceux concernant les joueurs susceptibles de quitter l'équipe au cours de cet été.

À ce sujet, le journal« Sport »catalan a révélé que le célèbre agent de joueurs Jorge Mendes est arrivé ce jeudi matin dans le salon des vols privés de l'aéroport d'El Prat, pour assister à la présentation de João Cancelo en tant que nouveau joueur du Barça, avant de tenir une réunion avec le directeur sportif Deco, à la suite d'un déjeuner qui l'a également réuni avec le président du club Joan Laporta.

La réunion entre Mendes et Deco a duré près d'une heure dans un hôtel de Barcelone et s'est principalement concentrée sur les situations de Marc Casado et Alejandro Baldé.

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Deco souhaitait informer l'agent portugais de la situation du duo. Le cas de Casado apparaît comme le plus urgent, car le milieu de terrain doit trouver une porte de sortie du Barça durant l'actuelle période des transferts, tandis que le club s'emploie à parvenir à un accord satisfaisant pour toutes les parties.

Quant à la situation de Baldé, elle diffère de celle de Casado, car l'avenir de l'arrière gauche n'est toujours pas tranché, même s'il ne fait pas face à la même situation que vit le milieu de terrain. Mais il existe certains doutes au sein du club concernant son niveau, à certaines périodes de la saison.

Le journal catalan a poursuivi : « Comme (Sport) l'a précisé précédemment, l'option d'un transfert vers le Championnat saoudien ne séduit pas Casado, malgré les offres financières alléchantes qu'il a reçues. C'est pourquoi Mendes a intensifié ces derniers jours ses démarches pour rechercher des clubs dans des championnats plus compétitifs, qui soient acceptables pour le joueur. »

Les exigences financières du Barça concernant Casado sont extrêmement élevées, le club ayant fixé la valeur du joueur à environ 40 millions d'euros. Et alors que le jeune Espagnol suscite l'intérêt de plusieurs clubs, les clubs saoudiens semblent les plus à même de payer cette somme.

Le refus de Milan

Le nom de Casado a été associé ces derniers jours à Nottingham Forest en Angleterre et à Benfica au Portugal, et les démarches de Mendes pourraient faire émerger d'autres clubs intéressés par le joueur, mais le Barça pourrait finalement être contraint de revoir à la baisse ses exigences financières afin de conclure la vente.

Mendes a également proposé le milieu de terrain à Milan, mais le club italien n'envisage pas de le recruter actuellement.

La vente de Casado figure parmi les priorités du Barça, notamment alors que le club cherche à améliorer sa marge salariale, tout en tentant de conserver un pourcentage des droits du joueur en cas de vente future, ou la possibilité de le récupérer.

Casado est lié au Blaugrana par un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028, après avoir prolongé son bail en 2024, parallèlement à sa montée en équipe première.

Il a disputé jusqu'à présent 75 matchs officiels avec le Barça, au cours desquels il a inscrit un but et délivré 7 passes décisives, en plus de sa participation à deux rencontres avec l'équipe nationale espagnole A.

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