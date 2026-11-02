L'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a profité de la conférence de presse précédant la rencontre face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions pour révéler l'avancée des négociations autour de la prolongation de son contrat avec le club bavarois, confirmant que les deux parties sont proches de trouver un nouvel accord.

Récemment sacré Ballon d'Or, Kane se prépare à mener le Bayern Munich face à l'Atlético de Madrid demain mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, l'attaquant anglais occupant une place de titulaire dans les plans de l'entraîneur Vincent Kompany.

Les déclarations du joueur de 33 ans interviennent alors que son contrat actuel approche de son terme, son engagement avec le club bavarois prenant fin à l'issue de la saison en cours, ce qui a fait de son avenir un sujet d'intérêt ces derniers temps, avant que le joueur ne révèle l'avancée des négociations et la proximité d'un règlement du dossier de la prolongation.

Harry Kane a déclaré, selon les propos rapportés par le réseau français « Foot Mercato » : « Je pense que ce n'est désormais plus qu'une question de jours. Nous avons eu des discussions fructueuses au cours du week-end, que nous avons répétées aujourd'hui, donc oui, je sais que je me répète en disant que nous sommes proches de trouver un accord, mais nous sommes maintenant vraiment très proches ; les détails restent des détails, comme dans n'importe quel contrat. »

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Il a ajouté : « La plupart des points importants ont été réglés, et nous en sommes satisfaits, mais dans tout contrat, il y a de nombreux petits éléments à prendre en compte, en plus de détails secondaires qui doivent au final être tranchés par les avocats. »

Il a conclu ses propos : « Donc oui, dans l'ensemble, je pense que c'est une question de jours et non de semaines. Les discussions se sont bien passées aujourd'hui aussi, et j'espère que nous pourrons trouver un accord dans les prochains jours. »