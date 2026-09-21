Ce qu'a déclaré José Mourinho à l'issue du derby de Madrid n'était pas un simple mouvement d'humeur après une défaite, mais s'inscrit désormais dans un message unifié adopté par le Real Madrid dans le dossier de l'arbitrage, l'entraîneur portugais étant apparu comme la voix chargée de porter la position du club à l'extérieur, dans un contexte d'accord total entre lui et les différents niveaux de l'institution concernant ce qui s'est produit lors du match face à l'Atlético de Madrid.

Selon le journal espagnol « As », les mots de Mourinho et ses allusions lors de la conférence de presse d'après-match ont reflété la position du Real Madrid vis-à-vis des décisions arbitrales qu'a connues le derby, et ne relevaient pas d'une simple réaction sur le moment à la défaite.

Il semble que le club ait choisi de faire de l'entraîneur le principal porte-parole de la position de l'équipe première, de sorte que le message soit identique sur le terrain et en dehors.

La défaite face à l'Atlético est venue révéler clairement cet accord ; pendant le match et après, le même message est sorti de l'intérieur du Real Madrid : « Les décisions arbitrales ont affecté l'équipe et l'ont sortie de l'ambiance de la rencontre », ce qu'a exprimé Mourinho après le match lorsqu'il a affirmé que son équipe avait été « sortie du match » et que les décisions « ne nous ont pas permis de jouer ».

Le Real Madrid n'a pas attendu la fin du derby pour exprimer sa position, puisque le club avait déjà annoncé, le dimanche matin, son opposition à la désignation d'Ortiz Arias pour diriger le match, se fondant sur ses précédentes interactions avec les joueurs du Barça.

La chaîne officielle du Real Madrid a relayé cette position, signe que le dossier de l'arbitrage était présent au sein du club avant même le coup d'envoi du match, et n'était pas la conséquence directe de ce qui s'est passé uniquement pendant le derby.

Le message qui n'est plus dissocié du club

Mourinho bénéficie à ce stade d'un rôle central dans la transmission de la position du Real Madrid vers l'extérieur, car le club, d'après ce qu'a rapporté « As », est clair sur le fait que l'entraîneur de l'équipe première est la référence principale lorsqu'il s'agit d'exprimer la position de l'équipe en conférence de presse et de commenter les affaires qui la concernent.

Apparaît ici une différence notable par rapport au précédent mandat de Mourinho au Real Madrid, quand les messages qu'adressait l'entraîneur en conférence de presse n'étaient pas toujours en concordance avec d'autres positions émises au sein du club, dont celles qu'exprimait Jorge Valdano depuis les tribunes.

Aujourd'hui en revanche, le tableau paraît plus clair ; Mourinho parle, et le club n'envoie pas un message différent. Après sept journées de Liga, les faits arbitraux accumulés sont devenus, du point de vue du Real Madrid, un dossier qui exige une prise de position publique, ce qui est apparu de la manière la plus nette après le derby de Madrid.

L'affaire ne s'est pas limitée aux déclarations de Mourinho, puisque les enregistrements audio publiés ultérieurement par la Fédération espagnole sont venus révéler les détails de la révision de certaines actions litigieuses du match, dont l'intervention de Cuti Romero sur Bellingham, et le penalty accordé puis transformé en carton rouge contre Dean Huijsen, tandis que l'intervention de Kang-in Lee sur Valverde figurait parmi les cas dont l'entraîneur a évoqué le sujet après le match.

La position du Real Madrid n'est pas tranchée

La montée en puissance de ce dossier coïncide avec la réunion annuelle que tient la Fédération espagnole avec les entraîneurs de première et deuxième division, prévue demain, mardi.

Cette réunion, organisée par le groupement des entraîneurs, offre l'occasion de soulever les préoccupations et remarques liées à l'arbitrage en début de saison, et Mourinho était censé faire partie des voix susceptibles d'exposer leur point de vue après la polémique qui a accompagné le derby de Madrid.

Mais la présence de l'entraîneur portugais à la réunion n'était pas confirmée, à un moment où le Real Madrid n'a pas montré grand enthousiasme à participer après les événements du match contre l'Atlético, d'autant que la réunion, selon le rapport, ne sera pas consacrée à discuter directement des arbitres comme cela s'était produit à de précédentes occasions.