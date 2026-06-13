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Declan Rice Brian BrobbeyImago

Traduit par

Declan Rice ne peut réprimer un fou rire en évoquant Brian Brobbey : « Intransmissible ! »

Pays-Bas
Angleterre
Arsenal
Sunderland
D. Rice
B. Brobbey
Coupe du monde

Une vidéo virale montre le milieu de terrain d’Arsenal Declan Rice faisant une blague sur le nom de Brian Brobbey lors d’une séance de présentation avant la Coupe du monde.

Comme en Premier League, chaque participant à la Coupe du monde devait prononcer clairement son nom afin d’aider commentateurs, analystes et supporters à travers le monde à l’utiliser correctement.

Rice, toujours prompt à lancer une boutade, n’a pas laissé passer l’occasion : « Brian Brobbery », a-t-il lancé en regardant fixement la caméra.

L’assistance éclate alors de rire, et Rice reprend aussitôt un air grave : « Vous ne pouvez pas diffuser ça ! C’était juste une blague entre nous, Declan Rice… »

Les images ont fini par fuiter en ligne, provoquant l’hilarité des supporters du ballon rond partout dans le monde.

Rice évolue à Arsenal aux côtés de Jurriën Timber, le meilleur ami de l’attaquant de Sunderland Brian Brobbey. Au cours de sa carrière, il a croisé à trois reprises le joueur formé à Amsterdam, réputé pour sa puissance physique.

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