L'Allemand Thomas Tuchel n'a pas hésité à prendre des décisions audacieuses susceptibles de déclencher une tempête de polémiques dans le milieu du football anglais, après avoir annoncé la liste de l'équipe d'Angleterre pour affronter la Croatie et l'Espagne, marquée par l'absence de plusieurs noms prestigieux habitués à figurer dans les plans des Three Lions.

Le sélectionneur de l'Angleterre a surpris les supporters en écartant Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo et Nico O'Reilly pour des raisons techniques et tactiques, une démarche qui reflète sa volonté de rebattre les cartes de la sélection et de poursuivre la mise en œuvre de son projet, même au prix de se passer de certaines des plus grandes vedettes du football anglais.

L'exclusion de Cole Palmer, star de Chelsea, figure parmi les plus grandes surprises des choix de Tuchel, le technicien allemand ayant décidé de ne pas faire appel à ses services lors de la prochaine trêve internationale. Phil Foden, Kobbie Mainoo et Nico O'Reilly sont eux aussi absents de la liste.

En revanche, les choix de Tuchel ont apporté de bonnes nouvelles à certains jeunes talents prometteurs, puisqu'il a convoqué pour la première fois Josh King, milieu de terrain de Fulham, et Jobe Bellingham, star du Borussia Dortmund et frère cadet de Jude Bellingham, qui sera lui aussi présent dans la liste.

La sélection a réuni un groupe des principales vedettes de l'équipe, au premier rang desquelles Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane et Trent Alexander-Arnold, aux côtés d'autres noms tels qu'Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton et Rio Ngumoha, dans le cadre de la volonté de Tuchel d'accorder leur chance à de nouveaux éléments et de renforcer la concurrence aux différents postes.

Ces choix interviennent dans un contexte d'absences notables frappant les rangs de la sélection anglaise, notamment celles de Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento et Alex Scott, ce qui a donné à certains nouveaux visages l'occasion d'apparaître sous le maillot de l'équipe première.

Entre l'exclusion de noms du calibre de Palmer et Foden et la convocation de jeunes talents qui n'avaient jamais eu auparavant l'occasion de représenter l'équipe première, il semble que Tuchel n'aborde pas la liste de l'Angleterre selon la logique des grands noms, mais bien en fonction de sa vision technique et des exigences de la prochaine étape.

La liste complète de l'équipe d'Angleterre

- Gardiens de but : Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United).

- Défenseurs : Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Jaden Spence (Inter), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal).

- Milieux de terrain : Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).

- Attaquants : Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelone), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).