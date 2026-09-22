Raphinha se rapproche de la concrétisation d'une décision que beaucoup n'attendaient pas pour le moment. En effet, le joueur brésilien, qui gérait lui-même ses affaires sans agent depuis un certain temps, est sur le point de s'engager avec un nouveau représentant.

Cette démarche, révélée par le journal «Sport», intervient à un moment décisif, alors qu'il ne reste plus qu'à apporter les dernières touches à la prolongation de son contrat avec le club blaugrana.

Le quotidien catalan a indiqué que celui qui représentera le meilleur buteur de la Liga est l'un des noms les plus en vue sur le marché des transferts : Ali Barat, qui entretient également une solide relation avec la direction du FC Barcelone.

Il a ajouté que celui qui prendra en charge la représentation de Raphinha est un agent au palmarès rempli de succès ; il s'agit d'une figure de premier plan dans le monde du football, ayant supervisé la conclusion de transferts majeurs dans les plus grands championnats mondiaux au cours des dernières saisons.

Raphinha a finalement tranché, après que les plus grands agents du marché ont cherché, ces dernières années, à l'ajouter à leurs listes. Parmi eux figuraient Pini Zahavi (qui a mené des négociations pendant de nombreux mois), Jorge Mendes, ainsi que deux de ses compatriotes brésiliens : Giuliano Bertolucci (l'agent brésilien le mieux rémunéré au monde) et l'agence «Roc Nation» (qui représente, entre autres, Marc Bernal, joueur du Barça, ainsi que Vinicius Junior et Endrick, joueurs du Real Madrid). Il les a pourtant tous poliment déclinés.

Le partenariat entre Raphinha et Ali Barat, propriétaire de l'agence «Epic Sport», constitue une surprise inattendue ; en effet, aucune information ne faisait état d'un lien possible entre la star brésilienne et l'homme d'affaires iranien résidant aux Émirats arabes unis, connu pour son grand souci de discrétion et de confidentialité.

L'histoire de Raphinha avec le FC Barcelone présente un aspect unique, qui ne s'applique à aucun autre joueur de l'équipe. Lorsqu'il a rejoint le Camp Nou en provenance de Leeds, son agent était Deco, cette même personne qui occupe désormais un poste dans le camp opposé en tant que directeur sportif. Et depuis que l'ancien joueur portugais est passé à ce rôle administratif, l'ailier se retrouvait sans agent.

Mais cette situation est sur le point de changer ; le nouvel agent inaugurera son travail par un transfert de tout premier plan, à savoir la prolongation du contrat du joueur brésilien pour en faire l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe, ce qui reflète sa grande influence, tant dans le vestiaire que sur le terrain.

Le maintien du joueur brésilien dans les rangs des Blaugrana fait le bonheur de tout le public du Barça, qui exprime sa grande satisfaction face à l'engagement de cet attaquant qui ne connaît pas l'abandon.

Deco a expliqué aux membres du club que des progrès avaient été réalisés dans les négociations visant à prolonger le contrat du capitaine jusqu'au 30 juin 2030 ; son contrat actuel court en effet jusqu'en 2028, ce qui signifie que cette démarche ajouterait deux saisons supplémentaires.

Le joueur lui-même s'était montré ouvert à cette possibilité, affirmant lors d'un entretien avec la radio «RAC1» son intention de prolonger son contrat au-delà de 2028, exprimant son souhait de mettre un terme à sa carrière de footballeur au sein du FC Barcelone.

Son niveau actuel illustre les raisons pour lesquelles le club catalan ressent la nécessité d'agir ; Raphinha a en effet inscrit 12 buts lors des sept premières journées de la Liga (y compris un triplé lors de deux matchs consécutifs contre Levante et Séville), auxquels s'ajoutent deux autres buts en Ligue des champions, portant son total à 14 buts en huit matchs officiels.

Il a réalisé cela en évoluant comme avant-centre, un rôle que lui a confié l'entraîneur Hansi Flick bien que Raphinha ne soit pas un attaquant de pointe de nature. Il domine par ailleurs actuellement la course au trophée «Pichichi» (meilleur buteur du championnat) avec cinq buts d'avance.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora



