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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduit par

Décision surprise de Pérez concernant l'avenir du Real Madrid

Real Madrid
LaLiga
Espagne

Des complications juridiques retardent le dénouement

Le Real Madrid met la dernière main aux détails de la prochaine assemblée générale de ses membres, dont la tenue est prévue le matin du samedi 21 novembre, en parallèle du match de l'équipe face au Celta Vigo.

Cette assemblée sera la première réunion rassemblant le président Florentino Pérez et son conseil d'administration aux membres représentants, après sa victoire lors des élections organisées en juin dernier.

Selon les informations recueillies par le journal espagnol « As », l'ordre du jour de la réunion n'inclura pas la discussion de la modification des statuts du club, qui vise à changer sa forme juridique si la décision est prise d'aller de l'avant dans cette démarche.

Les responsables du Real Madrid travaillent à déterminer la meilleure manière de mettre en œuvre ce changement fondamental, en s'appuyant sur les principes annoncés par le président du club Florentino Pérez lors de l'assemblée générale de l'année dernière, à savoir protéger le club des attaques externes et internes visant son patrimoine, et garantir la reconnaissance d'environ 100 000 membres comme les véritables propriétaires du club.

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Mais les complexités juridiques et les conséquences découlant d'un changement d'une telle ampleur ont poussé la direction du club à ne présenter, jusqu'à présent, aucune proposition à soumettre aux membres représentants pour discussion et vote.

Florentino Pérez avait annoncé, lors d'un discours tenu après la fin de la discussion des points habituels de la réunion, qu'il convoquerait une assemblée générale extraordinaire en temps voulu, afin de discuter de la proposition et de la soumettre au vote.

Il a précisé que l'initiative, après avoir obtenu l'approbation préalable des membres représentants, devra également être ratifiée par un référendum englobant l'ensemble des membres du club.

En revanche, l'ordre du jour de l'assemblée générale inclura, conformément aux procédures habituelles, le vote sur l'approbation des comptes financiers de la saison dernière, au cours de laquelle le club a enregistré des revenus records s'élevant à 1,221 milliard d'euros.

Ce sera la troisième fois consécutive que les revenus du Real Madrid franchissent la barre du milliard d'euros, un exploit qui reflète la poursuite de la croissance financière du club.

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