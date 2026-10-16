Décision officielle : la Fédération espagnole répond au recours du Real concernant la sanction de Vinicius

La commission d'appel de la Fédération espagnole de football a confirmé la suspension de 4 matches infligée au Brésilien Vinicius Junior, prononcée par la commission de discipline après son expulsion lors du match face à Villarreal, en rejetant le recours déposé par le Real Madrid, qui réclamait l'annulation de la sanction ou, au moins, son allègement.

Selon le quotidien espagnol « As », Vinicius manquera donc les prochaines rencontres de Liga contre Séville, Barcelone, Racing Santander et Valence, et ne retrouvera la compétition qu'après la trêve internationale, lors du déplacement au Celta Vigo les 21 et 22 novembre.

Le club madrilène a l'intention de porter l'affaire devant le Tribunal administratif du sport.

Le Real Madrid avait formulé plusieurs demandes dans le mémoire de recours soumis à la commission d'appel, mais toutes ont été rejetées.

Le club madrilène réclamait l'annulation de la suspension de deux matches liée à l'expulsion, ou l'application de l'article 121.1 du règlement disciplinaire au lieu de l'article 130.2, estimant que le premier article avait été appliqué dans des cas antérieurs relatifs à des tirages de cheveux, et ce au titre des précédents disciplinaires, ce qui aurait ramené la sanction pour expulsion à un seul match.

Par ailleurs, le Real a demandé l'annulation de la suspension de deux matches liée aux protestations de Vinicius envers l'arbitre Diaz de Mera, considérant qu'il n'y avait aucune justification à l'application de l'article 127 du règlement disciplinaire, ou l'application de l'article 118.1 à la place, article dont la sanction se limite à un avertissement.

La commission d'appel a rejeté l'ensemble des arguments présentés par le club madrilène.

Concernant l'expulsion, l'instance disciplinaire de la Fédération espagnole de football a précisé qu'il n'y avait pas d'erreur matérielle manifeste dans la décision de l'arbitre.

Elle a également maintenu la suspension de deux matches, estimant que l'application de l'article 130.2 était correcte, car les faits ne se sont pas produits lors d'une lutte effective pour le ballon.

Au sujet de la décision de la commission de discipline relative à l'application de cet article, la commission d'appel a indiqué qu'« il n'existe aucune insuffisance de motivation justifiant l'annulation de la décision contestée ».

Dès lors, la suspension de deux matches demeure le minimum prévu par cet article.



