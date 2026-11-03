Décision ferme du Barça concernant le départ de Gavi

Le FC Barcelone a tranché sur l'avenir de Gavi, confirmant sa volonté de conserver le milieu de terrain dans ses rangs, en l'absence de tout désir de séparation de part et d'autre, malgré la situation sportive compliquée que traverse le joueur en raison de son éloignement d'une participation régulière durant la période actuelle.

Selon le journal espagnol « Sport », l'avenir de Gavi reste lié au Barça, le club ne songeant pas à s'en séparer, tandis que le joueur n'a pas la moindre intention de changer de destination, bien qu'il ait obtenu beaucoup moins de temps de jeu qu'il ne l'espérait.

Le milieu de terrain s'accroche à son rêve de réussir sous le maillot du club catalan et n'a pas l'intention d'écouter la moindre offre, que ce soit lors du prochain mercato hivernal de janvier ou l'été prochain.

Gavi traverse une période de grande inquiétude en raison du recul de son rôle au sein de l'équipe, ne se sentant pas à l'aise face à sa situation actuelle, et étant également affecté par l'absence de régularité qu'il espère dans sa participation aux matchs. Pour autant, le joueur ne songe pas à partir, bien au contraire : il nourrit une forte motivation à changer sa situation et à reconquérir sa place.

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Le milieu de terrain andalou est conscient que la saison est encore longue et que les occasions se présenteront à tous les joueurs ; il est par ailleurs persuadé que sa chance de jouer finira par arriver. Gavi a fait preuve d'une grande patience durant sa période de récupération après ses blessures, et il se trouve désormais dans une bonne condition physique, en attendant que son tour vienne et qu'il obtienne sa chance, même si gérer cette situation n'est pas chose aisée sur le plan psychologique pour un joueur doté d'un esprit de compétition aussi marqué que le sien.

Flick tient à Gavi

Le milieu de terrain a reçu des appels de clubs étrangers qui ont manifesté leur intérêt pour connaître sa position, mais sa réponse n'a pas changé : il ne souhaite écouter aucune offre. Son rêve a toujours été de réussir avec le Barça, et il reste convaincu qu'il a encore beaucoup à apporter à l'équipe.

La position du club coïncide avec le souhait du joueur, puisque Hansi Flick tient aux services de Gavi, aussi bien dans le présent que dans ses plans d'avenir pour le projet qu'il dirige.

Le recul du temps de jeu du joueur tient à des raisons purement sportives, dans un contexte de forte concurrence au sein de l'équipe et compte tenu de la conviction actuelle de l'entraîneur selon laquelle certains de ses coéquipiers le devancent dans la hiérarchie des choix, sans qu'aucune autre raison ne se cache derrière ses décisions.

Gavi est conscient de son besoin de jouer régulièrement, d'autant que le manque de temps de jeu pourrait aussi menacer ses chances de figurer avec la sélection espagnole durant la saison en cours, ce qui l'inquiète fortement.

Mais même cette éventualité n'a pas modifié ses plans, le joueur étant déterminé à poursuivre le travail, à retrouver son rôle et à prouver qu'il mérite une place dans le onze de Flick.

Gavi ne veut entendre aucun discours sur un transfert, un prêt ou l'ouverture de négociations avec d'autres clubs, sa seule priorité restant le Barça ; il s'accroche à sa volonté de continuer à porter le maillot catalan de longues années durant.

Romano confirme la position du Barça

Le journaliste italien Fabrizio Romano a évoqué ces dernières heures la situation de Gavi et a confirmé sa position de manière claire, soulignant que le joueur, contrairement à certains de ses coéquipiers comme Alejandro Balde, n'est pas sur le marché des transferts et reste dans les plans du Barça.

Romano a insisté sur l'absence de toute démarche visant à faire partir Gavi du club, de même qu'il n'existe aucun indice d'un désir du joueur de quitter l'équipe catalane.