Décision définitive : Liverpool tranche sur l'avenir de Gakpo et son transfert à City

Liverpool a tranché concernant le transfert de l'attaquant néerlandais Cody Gakpo à Manchester City lors du mercato estival en cours.

Selon le journal britannique « The Athletic », Liverpool a refusé une offre de Manchester City d'un montant de 80 millions de livres sterling pour recruter Gakpo, ce qui rapproche le joueur d'une prolongation de son aventure avec les Reds durant la période à venir.

Gakpo, âgé de 27 ans, souhaitait rejoindre l'équipe d'Enzo Maresca, en parallèle de la finalisation du transfert de Bradley Barcola à Liverpool en provenance du Paris Saint-Germain.

Toutes les parties ont désormais confirmé, par des contacts directs, l'annulation de l'opération, après que Liverpool a refusé une offre initiale de 75 millions de livres sterling, assortie de 5 millions de livres sterling de bonus.

Manchester City se concentre désormais pleinement sur une tentative de recrutement d'Enzo Fernández de Chelsea, un joueur pour lequel le club a manifesté son intérêt tout au long du mercato estival en cours.

Le journal « The Athletic » avait indiqué samedi que Gakpo avait décidé de rejoindre Manchester City, alors que toutes les parties menaient des discussions pour parvenir à un accord.

Gakpo a été titulaire lors des deux premiers matchs de Liverpool en Premier League anglaise, inscrivant un but lors du match nul 2-2 face à Newcastle United, et délivrant une passe décisive lors du match nul 2-2 à domicile contre Nottingham Forest, samedi.



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