Lamine Yamal a abordé la confrontation face au Paris Saint-Germain au milieu de grandes attentes quant à la poursuite de ses prestations exceptionnelles, après avoir attiré tous les regards en ce début de saison et offert des séquences techniques remarquables qui ont fait de lui l'une des principales armes offensives du Barça.

Mais la star espagnole n'a pas affiché le niveau attendu lors de ce sommet européen, malgré sa réussite à inscrire un but dans une rencontre qui s'est soldée par une défaite de son équipe sur le score de 4-2.

Le journal français « L'Équipe » a mis en lumière la prestation décevante, selon lui, livrée par Yamal face au Paris Saint-Germain, affirmant que le joueur du Barça a semblé loin de son niveau habituel, en particulier durant la première mi-temps, et qu'il a également souffert dans son duel direct avec le défenseur français Lucas Hernandez.

Les pronostics indiquaient que Yamal serait l'une des principales vedettes du match, après avoir entamé la saison de manière éclatante et montré des qualités exceptionnelles dans le dribble et dans l'art de faire la différence par ses gestes individuels et ses mouvements offensifs, mais ces atouts ne se sont pas manifestés comme attendu face à la formation parisienne.

Un but qui n'efface pas les difficultés

Malgré son but, le deuxième du Barça à la 79e minute, Yamal n'a pas réussi, selon L'Équipe, à livrer un grand match tout au long de la rencontre, ce but n'ayant pas suffi à changer l'impression générale sur sa prestation, au vu des difficultés rencontrées face à la défense du Paris Saint-Germain.

Lucas Hernandez a réussi à réduire le danger représenté par le jeune ailier lors des duels individuels, si bien que Yamal a eu du mal à exploiter ses qualités habituelles et à imposer son influence sur le cours du jeu, en particulier dans la première moitié du match.

Un pari non tenu

« L'Équipe » a souligné que les regards étaient tournés vers Yamal dès l'échauffement, après qu'il eut inscrit un superbe but lors de la victoire du Barça face au Real Betis sur le score de 5-2 en Liga samedi, ce qui avait renforcé les attentes d'une nouvelle prestation exceptionnelle face au Paris Saint-Germain.

Mais la star espagnole n'a pas offert le spectacle attendu, transformant une soirée qui devait être une nouvelle occasion de confirmer son talent en un examen difficile face à un adversaire ayant réussi à contenir son danger, tandis que le Barça est sorti vaincu sur le score de 4-2 en Ligue des champions.