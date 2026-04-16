Décès d’Alex Manninger, ancien gardien d’Arsenal et de Liverpool, à l’âge de 48 ans

Alex Manninger est décédé à l’âge de 48 ans. Selon les médias autrichiens, l’ancien gardien de but d’Arsenal, de la Juventus et de Liverpool, entre autres, a été percuté par un train jeudi matin alors qu’il se trouvait dans une voiture.

L’accident s’est produit près du village autrichien de Nussdorf am Haunsberg, non loin de Salzbourg. Selon les médias autrichiens, Manninger se trouvait au volant d’une voiture qui a été percutée par un train à un passage à niveau non gardé.

Les secours, rapidement intervenus, n’ont pas pu le réanimer. Le conducteur et les passagers du train sont sortis indemnes de l’accident.

Entre 1999 et 2009, il a disputé 33 matchs internationaux sous le maillot autrichien. La Fédération autrichienne de football a réagi : « Nous sommes choqués par la nouvelle du décès d’Alex Manninger. Le monde du football perd une personne exceptionnelle. »

Après avoir évolué dans plusieurs clubs autrichiens, il rejoint Arsenal en 1997. Chez les Gunners, où il est principalement remplaçant, il dispute au total 64 matchs officiels et contribue à quatre titres : un championnat, une FA Cup et deux Community Shield.

Il a ensuite évolué dans plusieurs clubs italiens, dont la Juventus, avec laquelle il a été sacré champion d’Italie en 2012. Lors de la saison 2016-2017, son ultime année professionnelle, il était sous contrat avec Liverpool sans toutefois disputer le moindre match.

Il a pris part à 33 sélections avec l’Autriche et figuré dans la liste pour l’Euro 2008 coorganisé par son pays, sans toutefois entrer en jeu.