L'équipe d'Égypte a affiché un moral en berne après le match nul 1-1 face à la Belgique, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Mohamed Murad, responsable de la communication des Pharaons, a confié lors d’un entretien téléphonique avec l’émission « Ma’a Shoubir » sur ON Sport FM que le sélectionneur Hossam Hassan n’avait pas fermé l’œil après la rencontre, tant la déception était vive chez des joueurs qui avaient, un temps, caressé l’espoir de l’emporter.

Il a également souligné que le groupe bénéficiait d’un soutien franc de la part des analystes, des critiques et du public, tout en précisant que le staff technique restait imperméable aux « chasseurs de buzz et de notoriété », et qu’Hossam Hassan continuait de composer son effectif en fonction des intérêts sportifs de la sélection.

Il a également précisé que les relations entre le staff et le capitaine Mohamed Salah sont au beau fixe : l’attaquant de Liverpool est intervenu pour calmer Hossam Hassan sur le banc après une décision arbitrale contestée, preuve qu’il n’y a aucune tension au sein du groupe.

Il a également révélé que Hossam Hassan a tenu une réunion individuelle avec Trezeguet, resté sur le banc, afin de lui apporter un soutien moral, preuve de l’attention portée aux détails par le staff technique. Le responsable a par ailleurs salué le stage de Spokane, jugé « idéal », pour expliquer la bonne préparation des joueurs.

Il a également révélé que la légende allemande Bastian Schweinsteiger avait salué le niveau de Mohamed Hani, allant jusqu’à le rechercher pour le féliciter.

Les Pharaons préparent désormais leur rencontre face à la Nouvelle-Zélande, programmée lundi à 4h00 du matin (heure égyptienne), pour la deuxième journée de la phase de groupes. Une victoire est impérative pour entretenir leurs espoirs de qualification pour les phases à élimination directe.

Les Pharaons visent ainsi un premier succès dans l’histoire de leurs participations à la Coupe du monde, après trois nuls et cinq défaites au total.