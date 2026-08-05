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Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Débarrassé de son salaire : Al-Nassr annonce un nouveau prêt de Wesley

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Le joueur brésilien, dernier partant d'Al-Nassr

Le club saoudien d'Al-Nassr a annoncé le départ de son joueur brésilien Wesley Teixeira de ses rangs lors de l'actuelle période de transferts estivale, dans le cadre d'un nouveau prêt.

Al-Nassr a publié un tweet, via son compte officiel sur le site « X », par lequel il a annoncé le prêt de Wesley au club brésilien de Cruzeiro, jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Selon ce qu'a révélé le journal saoudien « Al-Riyadiyah » précédemment, le contrat de prêt ne permet pas à Cruzeiro d'engager le joueur brésilien de manière définitive à l'issue de la saison prochaine.

Al-Nassr n'aura à payer qu'un cinquième du salaire de Wesley, le club brésilien prenant en charge 80 % du montant de ce salaire, selon ce qu'a révélé ce même journal.

Ce prêt est désormais le deuxième consécutif que connaît Wesley, après avoir été prêté à la Real Sociedad, lors de la seconde moitié de la saison dernière, mais il n'a disputé que 5 matchs seulement, sans marquer ni délivrer le moindre but durant cette période.

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Le joueur de 21 ans n'a pas réussi à décrocher une place de titulaire depuis son transfert à Al-Nassr à l'été 2024, en provenance du club brésilien des Corinthians.

Depuis lors, Wesley a disputé 40 matchs avec la formation saoudienne dans les différentes compétitions, réussissant à marquer 5 buts et à délivrer 5 passes décisives.

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