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ComoGetty Images
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Débâcle historique en Ligue des champions : le « chef-d’œuvre » de cruauté de Côme choque Lens

Ligue des Champions
Lens vs Como
Lens
Como

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« À la hauteur des grands d’Europe », titrait la Gazzetta dello Sport : « Cette première victoire à l’extérieur est une symphonie sublime, que rien ne pouvait interrompre, avec, au contraire, une constance cruelle pour les adversaires. »

Le 9-1 (3-0) sur la pelouse du RC Lens entrera dans « les annales du football italien » comme un « chef-d’œuvre », poursuivait le journal. Ce résultat serait « le fruit de la classe » de Como, désormais « à la hauteur des meilleurs clubs européens ».

Plus généralement, la presse italienne ne tarissait pas d’éloges. Le Corriere dello Sport évoquait « une autre page incroyable » du « conte de fées » unique des Lombards. Tuttosport s’enthousiasmait pour un Como « sensationnel » : « Une histoire de champions : les Lariens réécrivent l’histoire de la compétition. »

Cette victoire écrasante a aussi suscité un vif intérêt à l’international. Le Sun anglais évoquait la « super-équipe » du lac de Côme, tandis que le Marca espagnol parlait d’une « nuit légendaire ». En France, les éloges s’accompagnaient toutefois de vives critiques envers le RC Lens et son entraîneur Yannick Cahuzac. « Como déferle sur Lens comme un ouragan », titrait L’Équipe : « Les joueurs lensois n’ont pas répondu aux attentes, tandis que leur entraîneur les a laissés tomber. Cette défaite historique laissera des traces. »

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