Un transfert du gardien écarté chez les Breisgauer vers la SGE n’en serait certes encore qu’à un stade très précoce à l’heure actuelle, mais pourrait déjà prendre une forme concrète dans les prochains jours.

Ainsi, les dirigeants de Francfort opèrent un net changement de cap à l’approche du début des matches officiels. Encore pendant le stage estival, le directeur sportif Markus Krösche avait souligné : « Pour le moment, ce n’est pas un sujet de modifier quoi que ce soit dans cette configuration. »

Cette décision faisait suite à des mois de débat autour de la place dans les buts de l’Eintracht, une question qui avait déjà traversé toute la saison passée. Après le départ du capitaine de longue date et gardien titulaire Kevin Trapp, c’est Kaua Santos qui devait en principe prendre la relève.

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Kaua Santos et Michael Zetterer ne convainquent pas totalement

Le jeune Brésilien a toutefois souffert d’importantes fluctuations de performance ainsi que de soucis de blessure, ce qui a rapidement suscité des inquiétudes en interne. Michael Zetterer, recruté l’été précédent en provenance du SV Werder Brême, n’a pas non plus su profiter durablement de ses occasions pour s’imposer sur le long terme.

La défaite lors de la répétition générale en Angleterre a finalement mis définitivement les choses en mouvement. Kaua Santos a de nouveau vécu une mauvaise journée à Brentford, ce qui a fait mûrir la décision de recruter une nouvelle force expérimentée pour le poste de gardien.

Outre la question du gardien, l’effectif dans son ensemble appelle aussi des retouches. En défense comme en attaque, des lacunes apparaissent. En attaque, l’espoir demeure de voir Arnaud Kalimuendo revenir dans le cadre d’un nouveau prêt.

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Quel joueur pourrait encore quitter l’Eintracht Francfort ?

Parallèlement, la direction travaille, selon le rapport, sur les départs afin de se donner une marge de manœuvre financière. Elye Wahi est proche d’un nouveau prêt à l’OGC Nice, tandis que Fares Chaibi a attiré l’intérêt de Crystal Palace. Michy Batshuayi devrait rejoindre Al-Shabab en Arabie saoudite.

Un transfert rapide d’Ellyes Skhiri se dessine également. En outre, une option pourrait s’ouvrir en Angleterre pour le gardien remplaçant Zetterer.