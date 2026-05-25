Dean Huijsen réagit avec force sur Instagram après l’éclatement de son rêve de Coupe du monde

Peu avant l'annonce de la sélection espagnole pour la Coupe du monde, Dean Huijsen a publié un message surprenant sur Instagram. Lundi, le défenseur du Real Madrid s'est révélé être l'une des plus grandes surprises parmi les joueurs écartés de la liste définitive de 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Luis de la Fuente pour la Coupe du monde 2026.

Lundi matin, De la Fuente a dévoilé son groupe pour la phase finale en Amérique du Nord, écartant plusieurs grands noms. L’absence de Huijsen a particulièrement surpris.

Peu après l’annonce officielle de la liste pour la Coupe du monde, le défenseur a publié dans ses Instagram Stories une capture de l’Équipe de la saison de Sofascore, où il apparaît aux côtés de ses coéquipiers Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Federico Valverde.

Le timing de cette publication a immédiatement attiré l’attention, car peu après, il est apparu clairement que Huijsen ne participerait pas à la Coupe du monde. À noter que Pau Cubarsí et Eric García, tous deux issus du FC Barcelone, figurent bien dans la liste des 26.

Outre Cubarsí et García, Joan García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres et Lamine Yamal ont également été retenus pour représenter le club catalan. Le nom de Yamal, longtemps incertain en raison de problèmes physiques, figure bien dans la liste finale.

Huijsen n’est pas le seul grand absent. Dani Carvajal (Real Madrid), de retour de blessure, est également écarté, tout comme Robin Le Normand (Atlético Madrid) et Álvaro Morata (Côme). L’absence de Morata, capitaine et élément clé lors de l’Euro 2024, interpelle.

L’Espagne, candidate au titre mondial, entamera la compétition dans le groupe H face au Cap-Vert, à l’Arabie saoudite et à l’Uruguay.