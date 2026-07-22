Il y a quelques jours, des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) américain et des procureurs fédéraux américains ont ouvert une vaste enquête sur les opérations financières de la Fédération argentine de football, présidée par Claudio Tapia.

L'enquête vise à comprendre comment des centaines de millions de dollars liés aux contrats commerciaux de la fédération ont transité par le système bancaire américain.

Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à des dizaines de millions de dollars dont la destination finale n'a pas été précisée dans les documents bancaires examinés.

Selon le site Infobae, très diffusé en Argentine, le FBI a immobilisé l'avion de la sélection argentine à l'aéroport international John F. Kennedy de New York afin de saisir les biens de hauts responsables de la fédération, dont Claudio « Chiqui » Tapia (le président) et Pablo Toviggino (le trésorier), tous deux visés par une enquête pour fraude et détournement de fonds, aux côtés des hommes d'affaires Diego Lucero et Javier Faroni.

Les spéculations et les théories du complot qui ont entouré la finale, diffusées par les médias argentins après le coup de sifflet final et laissant entendre une manipulation des résultats des matches, sont devenues un rideau destiné à masquer le véritable scandale au sein de la Fédération argentine de football.

Dans un nouveau chapitre de la plus grande affaire de corruption du pays, le gouvernement des États-Unis prend des mesures contre Tapia et ses associés.

Des responsables de la Fédération argentine de football ont été convoqués à comparaître devant le tribunal du district sud de Floride le 30 juillet en cours, dans le cadre de l'enquête sur le « scandale de la Fédération argentine de football ».

Il leur a été demandé de fournir toutes les informations disponibles concernant une société-écran basée en Floride, sur laquelle porte l'enquête en tant que principal instrument de blanchiment et de transfert de fonds provenant des contrats de sponsoring signés par l'Argentine depuis la dernière Coupe du monde jusqu'à la prochaine Coupe du monde de 2030.

Selon les estimations, la société aurait perçu 30 % du total des recettes commerciales de la Fédération argentine de football durant cette période.

Selon le site argentin : « L'enquête, qui a conduit à la saisie de téléphones et d'appareils électroniques, a commencé à prendre forme durant la Coupe du monde. Tandis que Claudio "Chiqui" Tapia et les dirigeants de la fédération accompagnaient la sélection nationale aux États-Unis, des agents du FBI et des procureurs du ministère de la Justice ont entrepris de reconstituer les transactions effectuées via la structure financière utilisée pour gérer les contrats commerciaux internationaux de l'organisation. La valeur des opérations en cours d'analyse dépasse 300 millions de dollars. »

Des sources proches du président de la Fédération argentine ont démenti ces accusations, les qualifiant de « mensongères » et « sans fondement », malgré les procédures engagées à son encontre.

Mariano Lizardo, l'avocat du responsable sportif, a déclaré au journal La Nación : « Je viens de lui parler, et cela ne s'est pas produit. »

Les États-Unis passent à l'offensive

La société TourProdEnter LLC, une société à responsabilité limitée créée par Faroni et son épouse Erica Gillet, a été désignée, par décision expresse de Tapia, comme « agent exclusif » pour l'encaissement des « contrats internationaux de la Fédération argentine de football, ainsi que pour percevoir les revenus des sponsors, des droits commerciaux, des matches amicaux et des autres activités commerciales liées à la sélection nationale argentine, en plus de percevoir des commissions en contrepartie de son intervention et des services logistiques des opérations ».

L'enquête, qui s'est appuyée sur plusieurs documents bancaires obtenus, confirme que les recettes de la Fédération argentine ont été réparties sur de multiples comptes bancaires.

Les estimations indiquent que près de 14 millions de dollars de recettes, issues de contrats en Asie, en Europe et dans le Golfe arabique, ont transité par un seul compte, bien que les fonds n'y soient restés que pour une durée comprise entre 24 et 72 heures avant d'être transférés vers d'autres destinations.

Selon les informations rapportées, la Fédération argentine n'a divulgué aucun des montants sur lesquels le ministère de la Justice américain a enquêté dans ses états financiers, parmi d'autres irrégularités incluant la saisie de plus de cinquante voitures de luxe et d'un bien immobilier à Villa Rosa d'une valeur supérieure à 20 millions de dollars à la fin de l'année dernière, au nom d'un homme de paille lié à Tapia lui-même.

La Fédération argentine se défend

Dans un communiqué adressé aux médias, la Fédération argentine de football a tenté de démentir une partie des informations : « À la lumière des reportages des médias, la Fédération argentine de football estime nécessaire d'apporter la précision suivante : le document mentionné dans diverses publications ne constitue pas une convocation adressée au président de la Fédération argentine de football, Claudio Tapia, ni au trésorier de l'institution, Pablo Toviggino. »

Elle a ajouté : « L'ordre de convocation émis par le tribunal des États-Unis pour le district sud de Floride est adressé à un tiers, tenu de comparaître devant un grand jury et de fournir les documents et correspondances relatifs à différentes personnes, y compris les autorités de cette association. »

Elle a conclu : « Ledit document ne prévoit aucune mesure personnelle contre le président de la fédération ou son trésorier, n'ordonne pas leur comparution devant le tribunal, ne leur impose aucune obligation procédurale et n'enregistre aucune saisie de leurs biens. La diffusion d'informations inexactes ou délibérément déformées engendre une grave désinformation et porte indûment atteinte à l'honneur et à la réputation des personnes et des institutions. »