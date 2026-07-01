De retour pour se venger, Cancelo met la tête d’Enzagi sur le billot du Hilal

Selon plusieurs sources médiatiques, le latéral portugais João Cancelo aurait posé une condition inattendue pour revenir dans l’effectif d’Al-Hilal la saison prochaine.

Le défenseur, qui avait quitté le club saoudien lors du mercato d’hiver pour rejoindre Barcelone en prêt jusqu’à la fin de la saison — après avoir été écarté de la liste locale par l’entraîneur italien Simone Inzaghi —, pose désormais une condition inattendue pour revenir.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », Al-Hilal souhaite récupérer le latéral pour la saison prochaine, convaincu par son expérience et ses qualités, malgré l’intérêt du Barça pour une prolongation de son prêt.

Toutefois, le latéral portugais a posé une condition sine qua non à son retour : le départ de l’entraîneur italien Simone Inzaghi, qui l’avait écarté de la liste des joueurs « Cheikh » la saison passée.

Cette information survient alors que des rumeurs indiquent que le joueur souhaite rester à Barcelone la saison prochaine, après ses performances remarquables sous la direction de l’entraîneur allemand Hans-Dieter Flick.

Sous contrat avec Al-Hilal jusqu’à l’été 2025, le latéral dispose donc d’un levier certain, tandis que le Barça cherche une solution financière acceptable pour finaliser le transfert, fort du soutien de l’international portugais.

Rappelons que le latéral de 32 ans avait rejoint Al-Hilal à l’été 2024 en provenance de Manchester City, et qu’il a disputé 42 matchs sous le maillot du club saoudien, marquant 3 buts et délivrant 14 passes décisives.