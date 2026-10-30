L’ailier droit français, aujourd’hui âgé de 24 ans, avait alors quitté Crystal Palace pour le Bayern Munich contre le paiement de sa clause libératoire, fixée à 53 millions d’euros. Il s’y est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Lorsque le club munichois a commencé à s’intéresser à Olise, son « parcours mouvementé » a d’abord attiré l’attention, a expliqué Eberl dans le magazine du club 51. « Il est passé par différents centres de formation de haut niveau en Angleterre. Mais un tel parcours n’est pas forcément un signal d’alarme : les obstacles peuvent aussi façonner un joueur. »

Olise a évolué dans les équipes de jeunes d’Arsenal, de Chelsea et de Manchester City, avant de faire ses débuts chez les seniors à Reading, puis de s’imposer en Premier League à Crystal Palace.

« Pour connaître un footballeur, il faut surtout parler aux personnes qui ont joué avec ou contre lui », a expliqué Ebel. « Avec Michael, nous avions l’avantage qu’Oliver Glasner était alors son entraîneur à Crystal Palace, et notre directeur sportif Christoph Freund connaît très bien Glasner. » Les deux Autrichiens ont autrefois travaillé ensemble au RB Salzbourg. « Quand un entraîneur dit : "Bien sûr, prends-le, prends-le", tu deviens méfiant », a déclaré Eberl. « Mais Glasner a dit : "Il a encore des choses à apprendre, et nous aurions besoin de lui." Là, tu savais qu’il tenait à lui. »

La propension aux blessures, un petit « point d’interrogation » concernant Michael Olise

Les dirigeants munichois se sont ensuite entretenus avec Olise lui-même. « C’est un plaisir de parler football avec lui », s’est souvenu Eberl. « Il restait un petit point d’interrogation : est-il sujet aux blessures ? Il avait été longtemps absent à Crystal Palace. » Lors de sa dernière saison en Angleterre, Olise a manqué à deux reprises plusieurs semaines consécutives, en raison d’une déchirure musculaire puis d’une blessure à la cuisse. Il avait toutefois inscrit dix buts et délivré six passes décisives en 19 apparitions, de quoi convaincre Eberl.

Prochains matchs FCB Bundesliga 13:30 BVB Regarder

Les inquiétudes concernant une éventuelle propension d’Olise aux blessures se sont en tout cas révélées infondées. En près de deux ans et demi au Bayern Munich, il n’a jusqu’à présent manqué des matches qu’en raison de suspensions. En 119 apparitions, il a inscrit 54 buts et délivré 61 passes décisives.