Nouveaux détails dans le dossier de condamnation : la Premier League accuse les témoins de Manchester City de mensonge

Un rapport de presse a révélé de nouveaux détails dans l'affaire de la condamnation de Manchester City pour violation systématique des règles de la Premier League.

La Premier League a annoncé qu'une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de l'ensemble des infractions liées à la violation des règles financières de la compétition sur 9 saisons, entre 2009-2010 et 2017-2018, ainsi que de trois des quatre chefs d'accusation portant sur son manque de coopération avec l'enquête de la ligue.

De son côté, le journal « The Sun » a indiqué que la Premier League avait accusé les témoins de Manchester City de mensonge dans le cadre de l'enquête sur les accusations visant le club.

Dans le rapport complet publié ce mardi, la Premier League a également accusé certains témoins de Manchester City d'avoir été « malhonnêtes » et d'avoir fourni des preuves « mensongères ».

La cinquième section, au point 29, indique : « Nous avons conclu que la majorité des témoins des faits qui ont témoigné devant nous ont fait de leur mieux pour fournir des preuves sincères et nous aider à statuer sur les accusations. »

Elle poursuit : « Cependant, comme cela est principalement exposé dans l'annexe 6, nous avons conclu que les preuves fournies par un certain nombre de témoins des faits importants, cités pour témoigner au nom du club, étaient mensongères sur plusieurs aspects essentiels, et que certains de ces témoins des faits avaient fait, lors de l'audience, des déclarations qu'ils savaient inexactes, se montrant ainsi malhonnêtes. »